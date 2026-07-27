Zástupci pražské koalice se sejdou kvůli zásahu policie na magistrátu

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  10:05aktualizováno  10:05
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Škodův palác, Magistrát hlavního města Prahy | foto: Tomáš KristMF DNES

Zástupci pražské koalice Spolu, Pirátů a STAN se v pondělí odpoledne sejdou na jednání, kde chce primátor Bohuslav Svoboda (ODS) řešit zásah policie na pražském magistrátu, po kterém policie obvinila šest lidí a dvě právnické osoby. Zastupitel opozičního ANO Jan Hušbauer také na dopoledne svolal na stejné téma mimořádné jednání kontrolního výboru zastupitelstva, kterému předsedá.

Policie zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci minulé úterý a podle médií se zajímala o odbor pozemních komunikací.

Seznam Zprávy uvedly, že policisté prověřují, zda se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi při podání žádostí na odbor.

Ve středu policie obvinila šest lidí a dvě právnické osoby. Viní je z více trestných činů, mezi nimiž je zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků či praní špinavých peněz.

Svoboda v úterý uvedl, že příslušný odbor spadá pod Piráty a na koaličním jednání od nich bude chtít vysvětlení. Piráti v reakci upozornili na to, že se jedná o takzvanou přenesenou působnost státní správy, takže do fungování odboru nemohou politici nijak zasahovat.

Hušbauer v souvislosti se svoláním kontrolního výboru uvedl, že je potřeba, aby vedení města bezodkladně zadalo externí audit, jehož výsledky musí být veřejnosti známy ještě před komunálními volbami.

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