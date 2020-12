Případné zpřísnění opatření by se zřejmě týkalo i škol. Jejich zástupcům se prodloužení prázdnin příliš nelíbí

Praha Případné zpřísnění opatření proti covidu-19, o kterém bude vláda rozhodovat v pondělí, by se mělo týkat i škol. O načasování by ministerstvo informovalo školy včas, řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) podle ní v pondělí také podle dat o vývoji epidemie covidu-19 rozhodne o případném prodloužení vánočních prázdnin. Dohodl se na tom s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO), řekla Lednová.

Blatný po čtvrtečním jednání vlády uvedl, že Plaga zváží, zda kvůli epidemii neprodlouží vánoční prázdniny. Místo původně plánovaného 22. prosince by mohli jít žáci naposledy do škol v pátek 18. prosince. Rozhodnout by měla vláda v pondělí, kdy by v případě dalšího negativního vývoje epidemie měla zároveň zvážit opětovné zpřísnění opatření ze současného třetího stupně na úroveň čtyři.



Školám se delší volno spíše nelíbí

Zástupci škol jsou spíš proti tomu, aby se kvůli epidemii covidu-19 prodloužily vánoční prázdniny, jak o tom ve čtvrtek mluvil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Školy si podle ředitelů již naplánovaly, co budou 21. a 22. prosince s žáky dělat. Pokud by prázdniny měly začít dřív, mělo by se o tom rozhodnout co nejdřív, shodli se.

Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček by ale proti prodloužení prázdnin v současné situaci nic nenamítal. Některé školy podle zjištění už prodloužily svým žákům vánoční prázdniny samy.

Zajíček a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová zároveň doufají, že vláda nechá školy fungovat v současném režimu aspoň do konce příštího týdne, i kdyby v pondělí rozhodla o zpřísnění protiepidemických opatření do čtvrtého stupně systému PES.

Ve školách se opatření zmírnila na stupeň tři toto pondělí, tedy později než třeba v obchodech či restauracích, které do třetího stupně přešly ve čtvrtek 3. prosince.

„Určitě většinově jsou ředitelé pro to, aby se ty dva dny výuky nerušily,“ řekl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Vyplynulo to podle něj z ankety, kterou udělal mezi členy rady asociace. „Z pedagogického hlediska my si myslíme, že už jsme přišli o spoustu dní,“ řekl.

Kdyby se dva dny výuky před Vánoci ve školách zrušily, tak se podle něj bude muset vše přesunout na příští týden, nebo dohánět jindy. Dodal, že pokud by vláda o prodloužení prázdnin rozhodla, mělo by to být v dostatečném předstihu. Podobně se vyjádřila i Schejbalová.

„Já si myslím, že by se to vše mělo říkat víc dopředu,“ uvedla. Současnou situaci označila za zmatek. Úvaha vládních představitelů o prodloužení prázdnin ji rozčilila. V pražském Gymnáziu Nad Štolou, které vede, podle ní pedagogický sbor už na 21. a 22. prosince naplánoval třídnické hodiny. „Myslíme si, že děti si potřebují s učiteli i mezi sebou popovídat,“ řekla. „Dlouho se všichni neviděli a teď jsou ve škole ob týden,“ připomněla.

Naopak Zajíček by za současné situace považoval prodloužení vánočních prázdnin za „docela rozumné řešení“. „Pokud by to byla cena za to, že zůstane školství ve třetím stupni, tak dva dny rádi obětujeme,“ řekl.

Některé školy už svým žákům vánoční prázdniny prodloužily. Například pražská základní škola Na Slovance na pondělí 21. a úterý 22. prosince vyhlásila ředitelské volno kvůli výměně hydrantů.

Vánoční prázdniny mají podle původní organizace školního roku začít 23. prosince. Žáci se měli do lavic vrátit 4. ledna.

Děti se kvůli epidemii učily od první poloviny října na dálku. Do škol se začaly postupně v omezené míře vracet od 18. listopadu.