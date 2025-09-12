Lidovecký zastupitel svolává tryznu za zabitého Kirka. Mši povede kardinál Duka

Autor:
  11:51
Zastupitel hlavního města Prahy Jan Wolf (KDU-ČSL) na Facebooku oznámil, že se následující úterý bude konat Mše svatá za Charlie Kirka. Americký konzervativní aktivista a influencer ve středu zemřel na následky střelného zranění. „Celebrovat bude kardinál Dominik Duka. Po mši bude položen slaměný věnec u Mariánského sloupu, kde může každý připíchnout smuteční stuhu se vzkazem pro Charlieho,“ doplnil k pozvánce Wolf.
Lidé navštěvují smuteční shromáždění za Charlieho Kirka před regionální...

Lidé navštěvují smuteční shromáždění za Charlieho Kirka před regionální nemocnicí Timpanogos poté, co byl Kirk zastřelen. (11. září 2025) | foto: AP

Pražský zastupitel Jan Wolf v diskusním pořadu Rozstřel.
Poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Kardinál Dominik...
V sídle organizace Turning Point USA ve Phoenixu v Arizoně se koná vzpomínková...
Lidé navštěvují smuteční shromáždění za Charlieho Kirka před regionální...
35 fotografií

Mše se má dle pozvánky konat v úterý v gotická kapli Panny Marie ve Staroměstské radnici v Praze. Začátek je plánovaný na pravé poledne. Redakce iDNES.cz oslovila samotného Wolfa prostřednictvím mluvčí KDU-ČSL. Rovněž požádala o vyjádření Dominika Duku. Dosud však odpovědi nedorazily.

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu. Americký prezident Donald Trump poté oznámil, že Kirk zemřel. Kirk byl vlivný influencer a jedna z hlavních tváří amerického republikánského tábora.

Ve Spojených státech byl jedním z nejvýznamnějších aktivistů podporujících Trumpa a také známou konzervativní mediální osobností. Získal si miliony fanoušků a v roce 2012 spoluzaložil organizaci Turning Point USA, která prosazuje konzervativní politiku na středních a vysokých školách.

Klíčová role v MAGA hnutí Trumpa

Ve chvíli, kdy byl postřelen, Kirk odpovídal na otázku ohledně masových transgender střelců, uvedla americká stanice CNN. Těsně před střelbou zveřejnil příspěvek o připravovaném setkání s veřejností. „Univerzita je NADŠENÁ a PŘIPRAVENÁ na první zastávku americké Comeback Tour,“ napsal Kirk v příspěvku na X.

Kirk a jeho skupina mladých konzervativců si vybudovali renomé prostřednictvím sociálních médií a podcastů. Kirkova schopnost komunikovat s davy mu zajistila klíčovou roli v MAGA hnutí Donalda Trumpa.

Kirkovo evangelické křesťanské náboženství a rodina – byl ženatý s bývalou vítězkou soutěže Miss Arizona, se kterou měl dvě děti – byly v jeho politice v popředí a byl vnímán jako budoucnost konzervativního aktivismu. Mnohé však svými postoji dráždil.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.