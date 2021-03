Zastupitelé Letňan vyzvali miliardáře Sehnala k rezignaci. Ten zopakoval, že měl na očkování nárok

Praha Miliardář a zastupitel pražských Letňan Pavel Sehnal (ODA) by měl rezignovat na mandát za to, že se nechal v Nemocnici na Bulovce naočkovat proti covidu-19. Ve středu to po téměř tříhodinové debatě schválilo zastupitelstvo Prahy 18, zároveň se od jeho jednání distancovalo. Sehnal míní, že měl na očkování nárok, podle dřívějšího vyjádření rezignovat neplánuje.

Miliardář Sehnal je i přes nesouhlas šéfa nemocnice naočkovaný. Představil se prý jako ředitel kliniky, případ řeší policie S informací o tom, že miliardář a předseda Občanské demokratické aliance dostal na počátku minulého týdne v pražské Nemocnici na Bulovce vakcínu proti koronaviru, přišel server Seznam Zprávy. Sehnal v reakci uvedl, že měl podle vládní očkovací strategie na očkování nárok, protože je majitelem a ředitelem zubní kliniky a také zdravotnického zařízení Lázně Praha.

Usnesení odsuzující jeho postup a požadující rezignaci už dříve schválila rada městské části, nyní pro něj hlasovala i většina zastupitelů. Pro výzvu k rezignaci hlasovalo deset zastupitelů z přítomných 17. Pro to, že městská část považuje Sehnalovy kroky za neetické a distancuje se od nich, zvedlo ruku 14 členů zastupitelstva. Sehnal se jednání osobně nezúčastnil, protože je podle svých slov v karanténě po návratu ze zahraničí a čeká na výsledek PCR testu. Nakonec se v diskusi vyjádřil přes internet. „Opravdu žiji v dobré víře, že jsem žádné pochybení neučinil,“ řekl. Zopakoval, že podle svého názoru měl na očkování nárok a že se nikdy nevydával za zdravotníka, jak Seznam Zprávám řekl ředitel Nemocnice na Bulovce Jan Kvaček. Zastupitelé Letňan proberou Sehnalovo neoprávněné naočkování. Vedení radnice chce, aby složil mandát Podnikatel dále uvedl, že nemocnici nabídl možnost bezplatného pronájmu jednoho patra svojí polikliniky pro vybudování očkovacího centra s kapacitou až 30 000 naočkovaných lidí měsíčně. „Tato nabídka stále platí,“ řekl. Sehnal vlastní finanční skupinu SPGroup, pod níž spadá mimo jiné výstaviště v Letňanech a pojišťovna Slavia. V Čestlicích má akvapark a hotel. Od roku 2016 je předsedou znovuobnovené ODA. Po volbách v roce 2018 se stal v Letňanech místostarostou, loni v srpnu jej však zastupitelé odvolali s tím, že prosazuje vlastní obchodní zájmy na úkor Letňan. Sehnal výtky odmítl, nefunguje podle něj naopak vedení radnice. Městskou část Praha 18 tvoří katastrální území Letňan a má zhruba 20.000 obyvatel. Její zastupitelstvo má celkem 19 členů.