Zastupitelé schválili financování průzkumu metra D. Opozice se ptala na tajnou volbu, Stuchlík recitoval

PRAHA Pražští zastupitelé schválili v pátek ráno financování geologického průzkumu stavby metra D ve výši 1,58 miliardy korun. Výstavbu metra odsouhlasili v pondělí radní. Zastupitelé rovněž uložili vedení města, aby byly náklady na průzkum zahrnuty v rozpočtech příštích let.

Schválení dokumentu předcházela více než pětihodinová diskuse, která začala v pátek před 1:45. Jednání zastupitelů začalo ve čtvrtek v 09:00, trvá už 22 hodin. Geologický průzkum začne na čtyřech místech na Pankráci asi za měsíc. Dopravní podnik (DPP) musí ještě vyřešit problém s chybějícími pozemky, například v Písnici.



Dnes schválený materiál navazuje na dokument, který schválili na pondělním jednání pražští radní. Ti rozhodli, že DPP má průzkum zahájit a rovněž schválili samotnou výstavbu trasy metra.

V první fázi vznikne trasa mezi Pankrácí, Novými Dvory a pokračovat bude do Depa Písnice, budou na ní jezdit vlaky bez řidiče. Náklady se odhadují na 57 miliard korun. V budoucnu má vzniknout úsek z Pankráce na náměstí Míru. Investorem stavby bude DPP.

Praha vynaloží letos na průzkum trasy D 445 milionů korun. Největší částku vydá příští rok, a to 765 milionů. V roce 2021 to bude 348 milionů a v následujících dvou letech pak 14 a devět milionů. Letos půjdou peníze jen na provedení průzkumu. V letech 2020 a 2021 město bude platit průzkum a údržbu štol a v posledních dvou letech už pouze údržbu.



Tajná volba

Schválení materiálu předcházelo mnohahodinové dotazování opozice, proč na pondělním jednání radní hlasovali v tajné volbě. Rovněž chtěli vědět, kdo záměr navrhl a kdo jak ve volbě hlasoval. „Obvykle se tajně hlasuje o věcech, které se týkají personálií. Tady mi ten důvod chybí. Tomu, co proběhlo na radě, máme schválit finanční rámec. Asi tam bylo něco závažného. My jsme teď manipulováni, abychom převzali část zodpovědnosti za ten materiál,“ řekl opoziční zastupitel Ondřej Martan (ODS).

Jak přesně hlasovala, řekla veřejně pouze radní Hana Kordová Marvanová (za STAN), ostatní radní svou volbu neprozradili. Opoziční zastupitel Radomír Nepil (ANO) řekl, že se opozice bude dotazovat tak dlouho, dokud nedostane odpovědi. To trvalo asi do 04:00, pak zastupitelé neustále prodlužovali původně dvacetiminutovou přestávku na více než dvě hodiny. Při diskusi opozice neustále opakovala své dotazy. Opoziční zastupitel Petr Stuchlík (ANO) o přestávce recitoval báseň.

Předseda zastupitelů ANO Patrik Nacher navrhl, aby bylo usnesení zastupitelů doplněno o větu, že průzkum začne až poté, co se město dohodne s vlastníky pozemků v Krči, aby stáhli svou žalobu na vydané územní rozhodnutí. Podle opozice hrozí, že město zahájí průzkum, ale nebude mít všechna povolení na stavbu metra. Na Pankráci by tak zůstaly štoly a město by muselo platit za jejich údržbu mnoho milionů ročně. Kvůli tomu by mohli být podle Nachera zastupitelé stíháni. Návrh nebyl schválen.

Vedení Prahy a DPP stále řeší problém s chybějícími pozemky nutnými pro stavbu. V současné době jednají například s majiteli pozemků v Krči. S nimi již byla podepsána tzv. iniciální dohoda týkající se pozemků u Nádraží Krč. Problémy má město kolem budoucích stanic Libuše, Písnice a Depo Písnice, kde jej čekají pravděpodobně rozsáhlejší směny pozemků.