Nikdo nedokáže odhadnout, co se stane, až se koronavirus dostane do Evropy, říká epidemioložka

PRAHA Počet obětí nákazy novým koronavirem v Číně stoupl už na sedmnáct. Od čtvrtečního dopoledne lidé ve Wu-chanu nemůžou cestovat veřejnou dopravou. Dočasně je přerušená i letecká a železniční spojení směrem z města. „Opatření povedou ke zpomalení rychlosti rozšíření viru do dalších lokalit,“ říká ředitelka protiepidemického odboru z Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová.

Lidovky.cz: Co si myslíte o opatřeních ve Wu-chanu?

Nejsou přehnaná. Zatím to vypadá, že úmrtnost není zanedbatelná. Ani Číňané nemají přesný přehled o tom, kolik lidí je nemocných. Obecně lze říct, že nejúčinnější opatření jsou vždy na místě zdroje infekce, takže jedna z cest, jak zpomalit šíření koronaviru, je místo izolovat. Opatření v mnohamilionových městech Asie nemohou být stejná jako v Evropě jsou tam jiné podmínky, jiná mentalita.

Zdeňka Jágrová Odbornice na epidemiologii. V současné době ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Absolventka 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Lidovky.cz: Na kolik jsou opatření efektivní?

V Číně určitě. Dovedu si představit, jak jsou uzavřené všechny přístupové cesty do města a střeží je armáda.



Lidovky.cz: Z dostupných informací vyplývá, že město hermeticky uzavřené není. Je pouze přerušena veřejná doprava ve městě a veškeré letecké i železniční spoje směrem z něj. I tak jsou opatření účelná?

Jakékoliv omezení pohybu obyvatel, které musíme považovat za případné zdroje nákazy, povede ke zpomalení šíření viru do jiných oblastí.



Lidovky.cz: Co můžete říct o tomto novém typu koronaviru?

Informací není mnoho. Koronaviry se chovají nepředvídatelně. Může se stát, že když se infekce dostane do Evropy, virus bude nezávadný a bude vyvolávat onemocnění, která se běžně v zimním období vyskytují. Nebo naopak vyvolá onemocnění s těžkým průběhem. To zatím nedokáže nikdo odhadnout.



Lidovky.cz: Takže předpovídat další vývoj je v rovině spekulací.

Přesně tak. Virus se pravděpodobně bude šířit dále, přestože teď patrně dojde k jeho zpomalení. Jestli se ale šíření dokáže úplně zastavit, to poznáme až v řádu několika týdnů či měsíců. Obvykle se k hodnocení ukončení epidemie používá dvojnásobná inkubační doba, což je čtyřiadvacet dní ode dne posledního známého onemocnění.



Lidovky.cz: Jak moc je tento nový koronavirus nebezpečný oproti jiným typům virů?

To se zatím z dostupných informací říci nedá. Nikdo neví, jestli se bude chovat stejně jako například koronavirus MERS, který měl na svědomí třicetiprocentní úmrtnost.



Lidovky.cz: Jak se infekce léčí?

Používají se běžná antivirotika, velký problém je u lidí, kteří mají oslabenou imunitu. Ostatně i Číňané uvádí, že zesnulí na virus měli i jiná onemocnění. Dochází u nich k těžkému zápalu dolní části plic, který se velice obtížně léčí i u jiných virových onemocnění.



Lidovky.cz: Jaký vývoj lze očekávat u zdravého člověka?

Podle informací z Číny nedochází u zdravých osob bez chronických nemocí k těžkému zápalu plic. Bylo by možné zvolit několik přístupů léčby, vždy by záleželo na průběhu onemocnění. Buď by se nasadila antivirotika, nebo by mohlo stačit léčení příznaků onemocnění tak, jak je obvyklé u ostatních nezávažně probíhajících viróz.



Lidovky.cz: Číňané často cestují do Česka. Kdyby se virus v tuzemsku objevil, jaká by byla reakce?

Všechny složky mají nastaven systém opatření. Letiště v Praze, orgány ochrany veřejného zdraví i další složky integrovaného záchranného systému včetně Kliniky infekčních a parazitárních nemocí nemocnice Na Bulovce. Takový pacient by za přesně specifikovaných podmínek byl právě tam převezen a izolován. Provedlo by se cílené vyšetření ve Státním zdravotním ústavu, stanovila diagnóza, léčebný postup a protiepidemická opatření pro lidi, kteří byli s nemocným v kontaktu.



Lidovky.cz: Kdo by měl v tuzemsku na starost kontrola pasažérů na letišti, se kterou už mnoho států začalo?

Technické podmínky a součinnost by muselo poskytnout Letiště Václava Havla, pravomoc kontrolu provést by v Praze měla Hygienická stanice hlavního města Prahy. Podmínky stanovuje ministerstvo zdravotnictví.

Lidovky.cz: Očekáváte nějaká omezení, doporučení od Světové zdravotnické organizace (WHO), která se situací v současné době zabývá?

Nemohu předpovídat stanovisko WHO. Nicméně se domnívám, že v současné době žádná dramatická omezení pro Evropu nejsou na místě. Samozřejmě se může stát, že bude nezbytné přistoupit na opatření při vstupu do Česka, ale nyní, kdy nemáme přímé spojení s oblastí výskytu, to není třeba. Za týden však tato informace platit nemusí.