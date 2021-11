Zavádějí se nová pravidla, ale lidé už zapomínají na ta starší. Jaká nařízení vlastně platí?

RESTAURAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Jednou z největších listopadových změn je, že provozovatelé stravovacích provozů musí kontrolovat bezinfekčnost zákazníků.

Restauratér bude odpovědný za kontrolu dokladu, host bude povinen certifikát předložit a bude ručit za to, že není falešný. Hostům, kteří se dokladem neprokážou, by provozovatelé neměli umožnit vstup do podniku, nebo mu neposkytnout službu.

Výjimka platí pro děti mladší 12 let. Povinnost O-T-N se netýká ani odběru jídla s sebou a jídelních zón v obchodních centrech.

Nadále platí, že u jednoho stolu může sedět nejvýš šest zákazníků, s výjimkou členů jedné domácnosti.