Jedním z nevhodných míst ke koupání je například vodní nádrž Nové Mlýny – horní nádrž – laguna 1 v Jihomoravském kraji. „Běžně se nám nestává, že by zde nebyla voda ke koupání. Nicméně je konec sezony a do počtu návštěvnosti se nám to již příliš nepromítá,“ uvedl pro Lidovky.cz zaměstnanec Autokempu Merkur Pasohlávky. Špatnou kvalitu vody prý způsobily vysoké teploty a málo deště.