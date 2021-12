Zavření škol není ve hře, vánoční prázdniny se neprodlouží. Taková možnost je až na posledním místě

„Snahou naší koalice a mě osobně bude bránit uzavření škol co nejvíce, snažit se, aby školy byly skutečně až ty poslední, které se budou zavírat, až po podnicích, průmyslu a všem ostatním,“ uvedl Gazdík.

„Snad ta epidemie bude v nejbližších dnech kulminovat a situace se následně bude zlepšovat. Ale to, že se to bude opakovat, že s covidem tady budeme žít i příští roky a že musíme být připravení třeba do distanční výuky přejít, to je možné,“ řekl.

Před pár dny v rozhovoru pro MF DNES Gazdík mluvil o tom, že zavírání škol by bylo „jen přes jeho mrtvolu“.

„Zavření škol na 14 dní jen přes mou mrtvolu. Covid tu bude i za rok, byť věřím, že už to nebude celorepubliková záležitost,“ řekl doslova Gazdík.

Podle návrhu opatření nově vznikající vlády by kvůli výraznému zhoršení epidemie měly vánoční prázdniny začít od pondělí 20. prosince. Harmonogram letošního školního roku počítá s prázdninami od čtvrtka 23. prosince. Děti se mají do lavic vrátit 3. ledna.

Před odchodem ze škol se všichni otestují

„Vánoční prázdniny se prodlužovat nebudou. Mé argumenty jsou stále stejné, a totiž, že školy nesmí jako jediné nést následky brždění pandemie, jako tomu bylo v minulosti. Dnes jsem tuto svou dlouhodobou pozici zopakoval na MŠMT svému nástupci Petru Gazdíkovi,“ napsal na Twitteru končící ministr školství Robert Plaga.

„Prázdniny bohužel zůstanou tak, jak byly naplánované. Nechceme zmatek pro studenty ani rodiče. Nevíme, kdy bude nová vláda jmenována a tím prázdniny nejsme schopni ovlivnit. Před odchodem ze škol se ale všichni otestují,“ uvedl po jednání s Plagou Gazdík.