Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

  16:21
U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard Zelinka. Podle starosty a části obecních zastupitelů je závodiště černou stavbou, kde mladík pořádá bujaré večírky a závody na motorkách, čímž ohrožuje přírodu i návštěvníky.
Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

Závodiště s megarampami v CHKO Český kras. (24. listopadu 2025)
Zraněné dítě na závodišti v CHKO.
„Dcera mi na té rampě málem zemřela. Stačilo pár milimetrů a přišla by o nohu a vykrvácela by tam,“ říká místní advokát Jan Halama, jemuž se na závodišti v roce 2021 vážně zranila dcera. Dívka při klouzání po obrovské rampě narazila do ostrého železa, které jí prořízlo lýtko až ke kosti.

Halama kvůli areálu s dráhami podal několik stížností na stavební úřad v Berouně. Neuspěl. Podle stanoviska úřadu závodiště není stavba, nýbrž mobilní konstrukce, která se přesouvá a využívá ji pouze rodina majitele pozemku na sportování. To ale podle Halamy není pravda.

„Uznávám, že mi dcera měla přesně říct, kam jde. Nic nemám ani proti motorkářům, ale je za mě naprosto otřesné, když se závodí v CHKO na černé stavbě, která rozhodně není mobilní konstrukcí,“ uvádí.

Vnuk pana majitele na místo přivezl i bagr, zničil tam pro zábavu staré auto a pořádá tam také bujaré alkoholové večírky.

Josef TrpišovskýStarosta obce Srbsko

Halama není jediný, kdo má se závodištěm problém. Protestuje proti němu i část současných obecních zastupitelů. „Tehdejší starostka udělala vážnou chybu, když spolu s úřednicí ze stavebního úřadu označily závodiště jako mobilní konstrukci,“ prohlašuje jeden ze zastupitelů. Jméno zveřejnit nechce. Rozhodnutí úřadu kritizuje i současný starosta Srbska Josef Trpišovský.

Redakce iDNES.cz získala zápis z kontroly stavebního úřadu na zmíněném závodišti v roce 2021. „Bylo zjištěno, že na soukromém pozemku jsou rozmístěny dřevěné konstrukce, které nejsou umístěny nastálo, ale dle potřeby majitele se přestavují. Stavební úřad usoudil, že výše uvedené mobilní konstrukce nejsou stavbou či výrobkem plnícím funkci stavby, tedy nespadají do režimu stavebního zákona,“ stojí v dokumentu.

Náš idol to není, tvrdí o provozovateli starosta

Podle starosty Trpišovského areál vybudoval majitel pozemku pro svého vnuka, který se proslavil ježděním a hlavně skákáním na koloběžce už na základní škole. „Chtěl bych, aby stavební úřad znovu překontroloval to závodiště, které je podle mého názoru jasnou stavbou,“ říká Trpišovský.

„Vnuk pana majitele na místo přivezl i bagr, zničil tam pro zábavu staré auto a pořádá tam také bujaré alkoholové večírky. To všechno se děje v části CHKO, kde kvůli kraválu přestala hnízdit třeba břehule říční. Nevím, jestli je pan vnuk pro někoho idolem, ale u nás v Srbsku idol fakt není,“ zdůrazňuje starosta. Richard Zelinka přitom v minulosti vystupoval i v kampani VZP.

Závodiště za mobilní konstrukci označila bývalá starostka Srbska Svatava Biskupová, která nyní zastává post místostarostky. Biskupová redakci iDNES.cz řekla, že místní šetření v roce 2021 provedla spolu s úřednicí ze stavebního úřadu a situací se pak už více nezabývala.

„Nejsem odbornice na stavební zákon, ale tehdy mi to přišlo jako malá konstrukce, kterou využívá pouze majitel. Nedokážu říct, jaká je situace nyní. Je možné, že už by to stavební povolení vyžadovalo,“ připustila.

Majitelem pozemku s kritizovaným areálem je Daniel Krejčů. Ten pro iDNES.cz řekl, že závodiště nemůže spadat pod stavební zákon, protože ho vybudoval v rámci terénních úprav. „Postavil jsem to svému vnoučkovi. Jde o sportoviště vybudované jako terénní úprava, nemusí být tudíž navázáno na stavební povolení,“ prohlašuje.

Podle vedoucí oddělení Správy CHKO Český kras Jany Slezákové nemá ale nikdo povoleno pořádat v oblasti jakékoliv závody či terénní úpravy.

„Jeden z majitelů pozemku má platné povolení pro sportovní využití svých pozemků pro potřeby jeho rodiny, kterým nejsou povoleny terénní úpravy, ale věcně i časově vymezené využívání pro trénink, který může také podporovat druhy vázané na narušovanou krajinu,“ konstatuje Slezáková s dodatkem, že CHKO o závodišti jinak neobdrželo žádný podnět.

Cizí motorkáře vyháním, říká influencer

Pětadvacetiletý influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard Zelinka portálu iDNES.cz sdělil, že na megarampy si může přijet zajezdit kdokoliv a kdykoliv.

„Jasně, je stále otevřeno. Děti si mohou přijít se mnou zajezdit a naučit se překonávat strach, potkají i svůj idol. Všichni v Srbsku mě mají rádi,“ tvrdí. Na závodišti podle něj nyní jezdí hlavně malé elektrické motorky. „Jezdíme tam na elektrických motorkách, které nedělají žádný hluk,“ popisuje.

„Ano, je pravda, že v okolí jezdí i cizí motorkáři na větších strojích, někteří se snaží pak dostat na naše závodiště, ale já je odtamtud vyháním. Přemýšlel jsem, že bych tam postavil plot, ale to by už byla stavba. Už tak jsem na to vynaložil nemalé prostředky,“ prohlašuje.

Portál iDNES.cz z dostupných výpisů a satelitních map zjistil, že ačkoliv by se mělo jednat oficiálně o mobilní konstrukci, tak závodiště na stejném místě stojí už sedm let, přičemž samotné rampy jsou pevně zapuštěné v zemi.

Podle středočeské policejní mluvčí Michaely Richterové zasahovali policisté v minulých letech u závodiště několikrát. Ve většině případů šlo o vážná zranění závodníků, kde policie pomáhala záchranářům.

29. října 2022
