Zavoral tak ve vyjádření reagoval na úterní oznámení ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) o návrhu zákona, který od příštího roku převádí financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet.
Současný systém financování veřejnoprávních médií z poplatků je podle Zavorala funkční, spravedlivý, stabilní a dlouhodobě udržitelný. „Převod financování na státní rozpočet neznamená, že veřejnost přestane tuto službu platit. Znamená to jen, že ji nebude platit přímo, ale nepřímo ze státního rozpočtu, tedy z jiné kapsy. Ve výsledku ji zaplatí všichni, včetně těch, kteří jsou dnes nebo v budoucnu od poplatku osvobozeni,“ uvedl Zavoral.
Ještě závažnější ale podle něj je, že takový model přímo napojuje Český rozhlas na politiky a státní moc, což je pro médium veřejné služby nepřijatelné. „Jedním z výdobytků listopadu 1989 byla média veřejné služby, která jsou co nejvíce nezávislá na státu. A tuto nezávislost významně chrání i financování přímou platbou od občanů, tedy poplatky. Návrh financovat Český rozhlas přímo ze státního rozpočtu je v tomto krokem zpět,“ dodal Zavoral.
Česká televize a Český rozhlas podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) místo výnosu z poplatků dostanou ze státního rozpočtu na příští rok dohromady 7,8 miliardy korun. ČT má obdržet 5,74 miliardy, přičemž letos počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. ČRo dostane od státu 2,07 miliardy korun, letos má získat z poplatků 2,48 miliardy.
Návrh vládní koalice ANO, SPD a Motoristů vrací finance veřejnoprávních médií do roku 2024, kdy měla ČT výnos z výběru poplatků zhruba 5,7 miliardy korun a ČRo přibližně 2,07 miliardy Kč.
Zrušení poplatků kritizují obě média dlouhodobě
Generální ředitelé obou veřejnoprávních médií už dříve uvedli, že se zrušením televizního a rozhlasového poplatku a převedením financování ČT a ČRo pod stát nesouhlasí.
„Financování Českého rozhlasu a České televize prostřednictvím rozhlasových a televizních poplatků považujeme za preferovanou formu. Nejedná se o pouhý technický detail, ale o klíčovou podmínku jejich samostatné a důvěryhodné existence ve prospěch celé demokratické společnosti,“ připomněli ředitelé už v únoru.
Stávající model financování spolu s dalšími pojistkami v zákonech podle nich zajišťuje nejvyšší možnou míru ochrany redakčního a institucionálního rozhodování před politickými nebo ekonomickými vlivy, neboť vytváří přímý vztah mezi médii veřejné služby a posluchači a diváky.
„Chrání média před závislostí na aktuální politické moci, výběru daní či každoročních rozpočtových rozhodnutích,“ vysvětlili ředitelé.
Dodali, že poplatky za televizi a rozhlas jsou v České republice dlouhodobě stabilním a funkčním nástrojem financování. „Je to funkční model, který se v posledních 33 letech zcela osvědčil. Stávající systém financování je rovněž plně v souladu s principy Evropského aktu o svobodě médií (EMFA), který klade důraz na institucionální nezávislost, finanční stabilitu a ochranu médií veřejné služby před politickými tlaky,“ konstatují Chudárek a Zavoral.