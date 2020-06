Zavražděna komunisty, hlásá portrét s Horákovou. Instituce jej vyvěšují, Filozofická fakulta UK to odmítla

Praha V posledních dnech mohli lidé v Praze spatřit vyvěšené portréty Milady Horákové nesoucí nápis „Zavražděna komunisty“. Mezi institucemi, které se do jeho vystavení zapojily, je například Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Karolinum nebo Městská část Praha 2. Filozofická fakulta UK jeho vyvěšení odmítla.

Kampaň připomíná 70 let od popravy právničky a političky a vede ji občanské sdružení Dekomunizace. Zástupce sdružení Michal Gregorini v pondělí serveru iRozhlas.cz řekl, že problém s vyvěšením banneru měla pouze Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Původní reakce děkana fakulty prý byla taková, že souhlasil pouze s vyvěšením portrétu Milady Horákové, nikoliv však se slovy „Zavražděna komunisty“. Sdružení bylo reakcí fakulty překvapené, uvedl Gregorini.



Podle mluvčí Zuzany Válkové se k akci fakulta rozhodně připojuje, jen se rozhodla kampaň podpořit jinak. „Chceme to udělat na větší ploše. Nikoliv co do metrů čtverečních a na dva řádky, ale obsahem - na pátek připravujeme velký rozhovor o justiční vraždě doktorky Milady Horákové, plánujeme také vyvěsit černý prapor,“ napsala Válková v reakci na Facebooku.

Podle Gregoriniho je cílem akce uctít památku statečné ženy, která se stala obětí bezprecedentního procesu. Právě Miladu Horákovou si sdružení vybralo jako symbol, neboť šlo o jedinou ženu, která byla odsouzena ke smrti popravou a její jméno je veřejnosti dobře známo.



Praha 2 se vyvěšením banneru na budovu úřadu připojuje k manifestu občanského sdružení Dekomunizace, který připomíná zavraždění Milady Horákové. https://t.co/IzUqYmUCnS pic.twitter.com/J6kJEYRAzP — Městská část Praha 2 (@MC_Praha2) June 21, 2020

Prozatím se do projektu zapojilo více než deset subjektů, například Vysoká škola umělecko-průmyslová, Národní galerie – budovy Veletržní palác, Salmovský palác a Palác Kinských na Staroměstském náměstí či Galerie Rudolfinum. Přidalo se rovněž FAMU na Smetanově nábřeží anebo Fakulta jaderné fyziky ČVUT, přičemž ČVUT jako univerzita se zapojuje vyvěšením černého praporu.

Kampaň stojí především na dobrovolnické činnosti a financích od drobných dárců. Podle Gregoriniho sdružení s projektem nijak nekonfrontovalo KSČM, komunistické myšlení jej ale děsí a snaží se před ním varovat.