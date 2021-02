Zavření školek je naděje i hrozba. S dětmi zůstanou doma i rodiče, kteří nemají možnost hlídání

PRAHA Od začátku roku přibývá ve školkách a prvních a druhých ročnících ZŠ dětí, které jsou pozitivní na covid. Tak mluví čísla Ústavu zdravotnických informací a statistik. Přírůstek nově nakažených žáků „mateřinek“ společně s prvňáky a druháky ZŠ je nyní podle spolku Pedagogická komora o 38 procent vyšší, než je průměr za všechny věkové kategorie.

Ve školkách se nákaza objevuje přirozeně, protože v nich neplatí žádný zákaz kontaktu. Od začátku roku se navíc i mezi dětmi a mladými šíří nákaza agresivnějšími mutacemi koronaviru. V pátek se v jedné z brněnských školek potvrdily tři případy jihoafrické mutace. To vše dává argument pro aspoň dočasné uzavření školek a tříd prvňáků a druháků základních škol.

Polovičatá opatření

„Podle toho, co víme z médií a od vlády o situaci, tak měly být školky už dávno zavřené,“ uvedla ředitelka brněnské MŠ Pod Špilberkem Pavlína Stará s tím, že ale chápe, jak těžké to bude pro rodiče. Pro uzavření mateřinek se vyslovilo také 94 procent učitelek ze školek, které odpovídaly v anketě, již vytvořil předseda spolku Pedagogická komora Radek Sárközi. Anketu uspořádal ve facebookové skupině nazvané Učitelky MŠ sobě, kterou spolek spravuje. Zúčastnilo se jí 1076 respondentů.

Sárközi za uzavření školek bojuje dlouhodobě. „V mateřských školách bohužel neplatila doposud žádná opatření. Ministerstvo školství pouze doporučilo častěji větrat okny ve třídách. Proto končí jednotlivé třídy i celé školky opakovaně v karanténách,“ uvedl Sárközi. Podle něj i dalších odborníků by uzavření školek pomohlo snížit počty nakažených a tím i potenciální čísla hospitalizovaných.

Situaci zhoršuje i britská a jihoafrická mutace viru, které se šíří rychleji. „Včasný a důsledný lockdown znamená dřívější otevření nejen škol, jak ukazuje příklad Rakouska, Německa a řady dalších států. Chybou bylo, že vládní opatření v Česku byla polovičatá, v případě mateřských škol byla vlastně nulová,“ říká Sárközi.

Sestřičky s dětmi doma

V případě zavření školek nezůstanou doma jen děti, ale i jejich rodiče bez možnosti hlídání. Pro pracující z domova to možná bude náročné psychicky. Ostatní se však můžou dostat do finanční tísně, třeba matky samoživitelky.

Samostatnou kategorií jsou rodiče z řad zaměstnanců nemocnic. Některé sestry a doktorky by kvůli uzavřeným školkám musely zůstat doma, protože by děti neměly kam dát. A právě výpadku dalšího zdravotnického personálu se špitály bojí. Otevření pár krizových školek pro integrovaný záchranný systém nestačí.

Jak vypadá provoz krizové školky, pro Lidovky.cz popsala ředitelka českobudějovické MŠ Sedmikráska Miroslava Makovcová Stecherová. „Snažíme se omezovat styk i u pedagogů, mimo tu dobu, kdy jsou s dětmi. U nás ve školce jsme neustále online propojení, i pedagogické porady děláme tímto způsobem. Vylučujeme maximálně kontakt všech zaměstnanců,“ uvedla Makovcová Stecherová. Navíc paní učitelky nosily ve třídách respirátory ještě dávno před tím, než byly povinné.

Respirátory nosily i učitelky z MŠ Pod Špilberkem. „Funguje zde zvýšená hygiena a příchod dětí do určité hodiny. Potom paní provozní dezinfikuje šatny, kliky a všechno možné,“ popisuje Stará. „Rodiče mají pokyny, aby se zdržovali v šatně co nejkratší dobu. Vůbec se nepohybují v prostorách školky, jenom převléknou děti, předají je učitelkám a odchází. To jsou všechna opatření,“ doplnila Stará.

Nejen zdravotníci

Existují však i mateřinky, které se zaměřují na děti se speciálními potřebami, jako je tomu v případě olomoucké MŠ Blanická, kam docházejí děti s autismem. Ti potřebují zaběhnutý denní řád. S jakoukoli změnou se jen velmi těžko vyrovnávají. „Speciální školky jsou pro děti se specifickými potřebami formou léčby. Mají díky nim určitá pravidla a teď jim to přerušíte. Nastává regres a chaos, obzvlášť u dětí s autismem, které mají nastavený určitý režim, díky čemuž se cítí v bezpečí,“ uvedla pro Lidovky.cz ředitelka MŠ Blanická Jana Malá.

Těžké to samozřejmě bude i pro rodiče těchto dětí, školka je pro ně totiž velkým pomocníkem v péči. „Rodič se sžívá s tím, jaké má dítě odchylky, jak reaguje a tak dál. Rodič v nás má oporu, ale najednou v tom zůstane sám,“ vysvětluje Malá.

Do nesnadné situace se můžou dostat i soukromé mateřinky. Při plošném zavření školek od státu nedostanou ani korunu, což je může dostat do finanční tísně. O školky je však ze strany rodičů stále velký zájem, což potvrdila ředitelka pražské soukromé MŠ Malvína Jana Farrington Douglas. „V lednu, únoru i březnu nastoupily a nastoupí nové děti. Všichni rodiče se ptali, jestli budeme zavírat. Bylo pro ně prioritou, abychom nezavřeli,“ uvedla Farrington Douglas.