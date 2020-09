Zavřením škol by se podle analýzy reprodukční číslo znatelně nesnížilo

Praha Uzavření středních škol a druhého stupně základních škol by vedlo pouze k malému poklesu reprodukčního čísla přenosu koronaviru ve společnosti. Uvádí to analýza Centra pro modelování biologických a společenských procesů, na kterou v sobotu na twitteru upozornil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Analýza také upozorňuje, že uzavření škol by zejména u adolescentů vedla k tomu, že by se oslabilo dodržování ochranných opatření.

Reprodukční číslo uvádí, kolik lidí se nakazí koronavirem od jednoho nemocného. V současnosti se v Česku pohybuje kolem 1,3, uvedlo v pátek ministerstvo zdravotnictví. Podle analýzy by uzavření středních škol znamenalo snížení reprodukčního čísla o 1,4 až 2,3 procenta, tedy proti současnosti na 1,28. Pokud by se uzavřely střední školy i druhý stupeň základních škol, reprodukční číslo by proti současnosti kleslo na 1,25.



Pokud by se základní a střední školy uzavřely úplně, reprodukční číslo by podle analýzy kleslo zhruba na 1,17. Srovnatelný pokles by znamenalo i úplné uzavření restaurací a barů, konstatuje materiál.



Důležitá fakta do debaty o případném uzavírání škol:

uzavření středních škol by přineslo snížení (současného) R pouze o 1.4-2.3%, tj. pokud je dnes R=1.3, sníží se na cca 1.28. Pokud budou navíc uzavřeny 2. stupně ZŠ, pak bude výsledné R odhadem 1.25.

Díky https://t.co/Viq52K6pqT — Robert Plaga (@RobertPlaga) September 26, 2020

Analýza ale také upozorňuje na to, že při uzavření škol by bylo obtížnější zajistit dodržování ochranných opatření, zejména mezi staršími žáky. „Vyučující a další personál škol může dohlížet na to, aby během vyučování, přestávek, ale třeba i stravování všichni zúčastnění dodržovali hygienická opatření. V případě, že by především žáci druhých stupňů základních škol a středních do škol nechodili, by ale tato možnost regulovat jejich interakce zmizela,“ uvádí dokument.

Podle něj se už na jaře ukázalo, že zejména adolescenti nejrychleji přestali dodržovat ochranná opatření, jako časté mytí rukou nebo vyhýbání se větším skupinám lidí. „Pokud tedy uzavření škol nebude doprovázeno dalšími opatřeními ve smyslu zákazů vzájemných návštěv a podobně, nelze vyloučit, že v jeho důsledku interakce žáků paradoxně zintenzivní,“ uvádí analýza. Intenzita vzájemných kontaktů je přitom podle ní důležitým faktorem při šíření koronaviru.

Ve školách v celé republice platí už týden povinnost nosit roušky i při výuce ve třídách, a to pro druhé stupně základních škol, střední a vysoké školy. Předtím byly roušky povinné jen ve společných prostorách škol, tedy hlavně na chodbách a toaletách. Povinnost mít zakrytý nos a ústa se nevztahuje třeba na hodiny tělocviku, zpěv nebo hru na dechové nástroje.