Zazvonil zvon a koalici začal shon. Spojenectví Spolu mísí ekologické akcenty s důrazem na podporu rodin

Když o svatbě prší, sugeruje se smutné nevěstě, že jí padá z oblohy štěstí. Pokud to platí, vykročila koalice Spolu do oficiální fáze předvolební kampaně nadmíru úspěšně, nebe jí k zahájení ve středu dopřálo vedle deště i přeháňku krup. Trojice předsedů za ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se představila na pódiu s velkým zvonem na brněnském Moravském náměstí. Přesun do Brna se odehrál proto, aby kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS) mohl zúročit, kde je doma a kde sedm let vedl univerzitu.

O den dříve v Praze odstartovali agitaci Piráti se Starosty, svalila se na ně kritika, že v zástupu mužů, lídrů kandidátek, se krčila jediná žena. Koalice Spolu schytala přepršku nesouhlasu s tím, že v historickém centru zaparkovala flotilu dodávek.

Koalice Spolu zahájila v Brně předvolební kampaň, Feri představil program pro mladé. Zaskočilo je krupobití Z aranžmá samotného zahájení však Spolu vychází jako poučenější – start kampaně měl podobu mítinku, po americkém vzoru. Za řečníky stál pestrobarevný a rozmanitý komparz kandidátů, čítal mladší i starší, ženy i muže. Už jen to vyvolávalo příznivý dojem, že je o akci zájem. A ještě jedna odlišnost od koalice Piráti + STAN: ta se rozhodla antibabišovskou rétoriku opustit, mluvila o sobě, v rovině pozitivní nabídky. Spolu odkaz na premiéra a jeho hnutí začlenila, tomu také sloužil zvon. „Jsem přesvědčen, že občané stojí o návrat hodnot. Éře Andreje Babiše odzvonilo: éře bezhodnotového populismu, lží, úpadku morálky, drancování veřejných financí,“ řekl Fiala a s dalšími představiteli koalice, po vzoru zvířátek, jež v pohádce usilují s jinými o zdolání vzdorující veliké řepy, stávajícímu volebnímu období zvon skutečně rozkývali. Promísení věkově různorodých kandidátů před kamerou mělo dramaturgické vyústění v prolnutém defilé předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), symbolu zkušeného barda, a poslance Dominika Feriho (TOP 09), který ztělesňuje nastupující generace. A dělá to důkladně: na Instagramu má 1,1 milionu sledujících, přičemž největší zdejší hvězda sociálních sítí, moderátor Leoš Mareš, má rovněž 1,1 milionu. NOVÁČEK: Hlavně symbolické gesto. Koalice Spolu a Pirátů se Starosty jdou společně povalit vládu Feri se vypracoval během covidu, na sítích provozuje krátkou, údernou osvětu s černým vykřičníkem ve žlutém poli, k němuž připojí základní sdělení, co platí za opatření, co se mění. Pochopil způsob, jakým chtějí mladí lidí dostávat informace, a dostal proto na starost kampaň mezi nízkověkovými voliči a prvovoliči. „Často se říká, že mladí lidé se o politiku nezajímají. Od minulých voleb získalo volební právo 400 tisíc Češek a Čechů,“ uvedl při představení úmyslně neprofesionálního agitačního videa s prvky podvratného humoru – třeba že jeden z protagonistů, který hřímá, aby hlas nepropadl, ozřejmí, že nebude v říjnu, v času voleb, vůbec v republice. Spolu s aktéry, mladou dvojicí, bude Feri objíždět republiku. Co je škodlivé, na to vyšší daň Program představila koalice Spolu už před časem. Obsahuje klasiku pravicových stran ve stylu státu štíhlého, malého, nepřekážejícího a podpůrného. Úředníků má ubýt o třináct procent, zákonných regulací nejméně o dvacet. Za každou novou zavedenou povinnost slibuje koalice dvě aktuální zrušit. To má vést ke snížení byrokracie, byť je otázka, zda se byrokracie nového typu nevytvoří při pátrání po dvojicích, jež padnou za oběť novinkám. Nový akcent, zvláště pro ODS, se objevuje v environmentální politice, inspirace pramení od lidovců, jejichž předseda Marian Jurečka byl ministrem zemědělství a zemědělcem stále je. Občanští demokraté si na zelenou planetu nikdy nepotrpěli, ale doba se hnula a modří s ní – ekologické, udržitelné smýšlení tvoří společně s podporou rodin výrazné vrstvy v programové nabídce Spolu. Hovoří se například o odstupňování spotřebních daní podle toho, jak je daná komodita škodlivá člověku a přírodě, ekologickým výrobkům by náleželo zvýhodnění ve veřejných zakázkách. I na odpad se má pohlížet jako na surovinu, z níž lze vyrábět. Celý cyklus ale začíná u zemědělců, kde Spolu chce více podpořit malé farmáře s ekologickým provozem, kteří nepoužívají při pěstování chemii. „Ekologicky udržitelné zemědělství a lesnictví, jež bude vždycky finančně náročné, chceme kompenzovat dotacemi a plošnými platbami. Podporujeme platbu na první hektary a zastropování dotací pro velké firmy,“ slibuje Spolu v předmětné kapitole. Takový záměr by mohl republiku znevýhodnit, pravidla eurodotací se nastavují ve společné zemědělské politice a staré unijní země, jako je Německo a Francie, usilují o to, aby jejich farmáři dostali co nejvíce, ať už mají jakýkoli počet hektarů. Zároveň ale platí, že ekologické zemědělství, má-li jít o pěstování zeleniny či ovoce, se na velkých výměrách příliš provozovat ani nedá, vyžaduje ruční práci. Ve volbách by nyní obě koalice předstihly hnutí ANO, sociální demokraté by se do sněmovny nedostali „Hrdinkami pandemie jsou mimo jiné matky. Pracovaly z domova, byly průvodkyněmi svých dětí při výuce, zvládly, co si ani neuměly představit. My na rodiny myslíme, budeme podporovat flexibilní úvazky, dětské skupiny a chceme se zaměřit na jejich kvalitu. Často jsou ženy v sendvičové generaci, pečují i o starší příbuzné, podpoříme více terénní služby,“ shrnula předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. V prorodinné nabídce se koalice zavazuje také k uvolnění limitů na hypotéky – ve výši spoluúčasti, v bonusech za potomky – a podpoře prvního bydlení bez omezení věkem nebo rodinným stavem. Nynější podpůrné programy často nereflektují, že se lidé stávají rodiči později. Rodinám vychovávajícím dítě hodlá Spolu dopřát také daňové prázdniny, v případě nástupu do práce slevy na odvodech u částečných úvazků. Pomoci dle koalice má, a to jsme zase u bydlení, taktéž přeřazení výstavby či rekonstrukce standardních bytů do nejnižší, desetiprocentní sazby DPH.