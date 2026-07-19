Pražský okruh je opět průjezdný. Provoz zastavilo noční bourání dvou nadjezdů

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  12:52aktualizováno  12:52
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Demolice nadjezdu v ulici K Austisu nad Pražským okruhem. (18. července 2026)

Demolice nadjezdu v ulici K Austisu nad Pražským okruhem. (18. července 2026) | foto: ČTK

Demolice nadjezdu v ulici K Austisu nad Pražským okruhem. (18. července 2026)
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Na Pražském okruhu v úseku od ústí Lochkovského tunelu ke sjezdu na Slivenec...
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Dělníci zbourali v noci na neděli dva nadjezdy, kvůli kterým byl od sobotního večera plánovaně přerušený provoz na Pražském okruhu mezi Slivencem a Řeporyjemi. Uzavírka byla ukončena v neděli kolem 11:00, informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Předpokládá, že pro odpolední špičku bude cesta zprovozněna v obvyklé kapacitě.

Zbourané nadjezdy v ulicích K Austisu a K Zadní Kopanině nahradí silničáři novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze čtyř na šest jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily.

Práce na nahrazení nadjezdů novými mosty začaly v polovině května a provádí je firma Skanska. Původně měly být mosty zbourány v polovině června, ale kvůli nečekaným zjištěním ohledně podloží byla demolice o měsíc odložena.

Projekt za téměř 207 milionů korun bez DPH počítal s tím, že bude nový nadjezd K Austisu zprovozněn do pěti měsíců od zahájení prací a nadjezd v ulici K Zadní Kopanině do sedmi měsíců.

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla budou stavby hotové letos. „Do konce letošního roku postavíme nové nadjezdy umožňující rozšíření úseku 515 na šestipruhové uspořádání,“ uvedl v sobotu na síti X.

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