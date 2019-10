Vyhledávání zboží s Gottem vyskočilo o 9952 procent. Táhnou cédéčka i knihy, květinářství nestíhají

PRAHA I deset dní od smrti kraluje jméno Karel Gott všemožným žebříčkům popularity. Projevuje se to v internetových vyhledávačích, v obchodech s upomínkovými předměty a u prodejců knih či cédéček. Nárůst ve vyhledávání hesla „Karel Gott“ je u některých skutečně astronomický.

To je případ třeba známého internetového srovnávače Heureka. Tomu od úmrtí muže, jemuž se v Německu přezdívalo Zlatý hlas z Prahy, vyskočilo vyhledávaní s ním spojené o neuvěřitelných 9552 procent. „I když každý další den zájem klesá, ještě včera byl Gott hledaný o 1800 procent víc než v září,“ řekla LN manažerka komunikace Heureky Adéla Berková.



Knihy a hudební nosiče jsou očekávatelně v popředí poptávaných věcí. „Nejžádanější jsou CD kolekce s největšími hity a také kniha vydaná k příležitosti jeho 80. narozenin s názvem Karel Gott zůstal svůj,“ uvedla Berková. Ani tam ale nadšení fanoušků 42násobného Zlatého slavíka nekončí. „Velký zájem je o jeho obrazy a o stříbrné medaile a mince, ale také o další knihy, povlečení nebo trička,“ doplnila zástupkyně internetového portálu.

Na serveru Belabel.cz si zase můžete nechat potisknout téměř cokoliv. Jeho provozovatelé umožňují lidem „ogottovat“ si téměř cokoliv – od kovového benzinového zapalovače, přes koberečky do auta, plyšového medvídka, svačinový box, až po rohožku či podložku na myš k počítači. Podle jednoho z provozovatelů serveru Petra Nohejla o Gotta až do jeho smrti byl zájem minimální, to se ale v posledním týdnu změnilo. „Zájem o potisk s tematikou Karla Gotta byl u nás za poslední týden řekněme i více než o 1000 procent vyšší než v běžném období,“ řekl LN Nohejl.



Také hitparády se ohýbají pod náporem mistrových písní. Žebříčku Národní federace hudebního průmyslu (IFPI) vévodí s přehledem Gottovo album 80/80 největší hity 1964/2019, kam se vyšplhalo z předchozího 17. místa v předchozím týdnu. „Božský Kája“ kolonizoval slušnou část prvních třiceti alb. Má jich tam totiž hned osm.

A protože v pátek a sobotu čeká Prahu Gottův pohřeb i poslední rozloučení s veřejností, napilno mají také květinářství. Pražský řetězec Kytky od Pepy má jednu z nejvytíženějších prodejen na pražském Andělu, klíčové dopravní lokaci, z níž bude veřejnost proudit na rozloučení s Karlem Gottem na Žofíně. „Naše kapacita už je zcela obsazená. Objednávky na pátek ani sobotu už nepřijímáme,“ řekla LN zaměstnankyně dispečinku firmy. Podle té se ještě dodavatelé pokusí zásobovat prodejny dalšími květinami, nemohou ale prý nic slíbit.

Podle dat vyhledávače Google zájem veřejnosti o Karla Gotta dosáhl vrcholu v den po jeho smrti, tedy 2. října. Od roku 2004 se čísla k těm současným ani vzdáleně nepřiblížila. Zároveň je ale vidět, že zájem začal rychle opadávat, když už následující den kleslo vyhledávání spojené se zesnulým zpěvákem na čtvrtinu a do dnešního dne setrvale klesá. Náhled do dat největšího vyhledávače ale poskytl také zajímavý pohled na vyhledávání podle regionů.

Vyplývá z něj, že největší zájem o fenomén Gott byl za posledních 30 dní mezi uživateli internetu v Olomouckém kraji, v relativně těsném sledu následuje Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Na opačném konci se naopak ocitlo hlavní město. Olomoucku coby lídrovi Google přisoudil hodnotu 100, zatímco vyhledávání v Praze vykázalo hodnotu „pouze“ 67.

Hned třetím nejvyhledávanějším heslem (první dvě jsou spojená s jeho úmrtím) je pak heslo „dcery Karel Gott“, které pravděpodobně odkazuje především k písni Srdce nehasnou, kterou nazpíval se svou dcerou Charlottou na stejnojmenné album. Videoklip k písni na Youtube nahrálo vydavatelství Supraphon, jehož kanál měl denně průměrně okolo 150 tisíc shlédnutí. Od druhého do šestého října přesáhl počet diváků pokaždé milion, ve středu 2. října se zastavil jen těsně pod metou dvou milionů.

Zájem veřejnosti o legendu české pop-music tedy zatím nehasne. „Jednou budeme vyprávět našim dětem a vnoučatům, že jsme měli obrovské štěstí, protože jsme žili v době kdy žil a zpíval Karel Gott,“ glosuje pod zmíněným videoklipem jeden z uživatelů.