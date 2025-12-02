Hrozil, že půjde se samopalem na vládu. Odsedí si tři roky, potvrdil soud

Autor: ,
  14:50aktualizováno  14:50
Loni na Facebooku vyhrožoval, že půjde se střelnou zbraní na Úřad vlády. V úterý soud rozhodl, že si Pavel Matějný odpyká tři roky vězení. Proti nepodmíněnému trestu odnětí svobody se neodvolal, neúspěšně dnes u středočeského krajského soudu protestoval proti zabavení elektroniky.
Svolavatel pochodu Pavel Matějný promlouvá k účastníkům pochodu v Přerově (21....

Svolavatel pochodu Pavel Matějný promlouvá k účastníkům pochodu v Přerově (21. září 2013) | foto: Tomáš FraitMAFRA

Pavel Matějný na snímku z roku 2013.
Svolavatel pochodu Pavel Matějný promlouvá k účastníkům pochodu v Přerově (21....
Obžalovaný Pavel Matějný u Okresního soudu Praha-východ (20. října 2025)
Obžalovaný místopředseda Národní obrody Pavel Matějný je stíhaný za řadu...
5 fotografií

Rozsudek je pravomocný. Justice muže potrestala za podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, za násilí proti skupině obyvatel, za podněcování k trestnému činu a nedovolené ozbrojování.

Matějný spojil výhrůžku s demonstrací zemědělců, která se v hlavním městě uskutečnila loni v únoru. Na facebooku napsal, že až pojedou traktory na Prahu, přidá se k nim s AK-47, tedy s kalašnikovem.

Vzkaz zachytili kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie. Matějného zadrželi a při domovní prohlídce u něj našli nelegálně držený samopal a elektroniku s neonacistickým obsahem.

„Takže, podívejte se. Já zásadně nesouhlasím se zabavením nebo propadnutím těchto věcí. Policie neprokázala, že byly použity k trestné činnosti,“ řekl dnes Matějný odvolacímu senátu. Argumentoval i tím, že část věcí patří hnutí Národní obroda, jehož je výkonným místopředsedou.

„Nedokážu si představit, jak bych animované filmy, které jsou na těch fleškách, mohl použít k nějakému zločinu,“ podotkl. Soud se s jeho argumentací neztotožnil. Poukázal mimo jiné na to, že ze zajištěných telefonů se Matějný připojoval na facebook, kde měl nezákonné příspěvky, nebo že na fotografiích z počítačového disku hajloval.

Muž má z minulosti tři záznamy v rejstříku trestů, naposledy dostal podmíněný trest za násilí proti úřední osobě. Zpráva ministerstva vnitra o extremismu o něm hovoří jako o „neonacistickém veteránovi“. Podle aktuálního rozsudku vyzýval už od roku 2020 na sociální síti například k tomu, aby lidé udělali pořádek pomocí klacků, vidlí nebo samopalu.

Také se tam ptal, zda českou vládu pověsit, či postřílet. V roce 2023 napsal například „jediným řešením dnešní situace je defenestrace vlády, Poslanecké sněmovny, Senátu a národní revoluce“. Podle policistů také psal o upálení „Židů z facebooku“ a sdílel písně neonacistických kapel nebo fotografie se svými nacistickými tetováními.

O Matějném rozhodoval v prvním stupni Okresní soud Praha - východ, podle nějž je muž nejen neonacistou, ale také přesvědčeným rasistou, antisemitou a homofobem. Soudce jeho jednání označil za dlouhodobě společensky výrazně škodlivé.

Svolavatel pochodu Pavel Matějný promlouvá k účastníkům pochodu v Přerově (21. září 2013)
Pavel Matějný na snímku z roku 2013.
Svolavatel pochodu Pavel Matějný promlouvá k účastníkům pochodu v Přerově (21. září 2013)
Obžalovaný Pavel Matějný u Okresního soudu Praha-východ (20. října 2025)
5 fotografií

Při ukládání trestu vzal v potaz, že příspěvky obžalovaného neměly velký dosah, nepřibylo po nich neonacistů a nenastala ani ozbrojená revoluce, k níž na internetu vybízel. Matějný okresnímu soudu řekl, že příspěvky nebyly v pořádku a že jich lituje.

Tvrdil, že ho policie nezákonně sledovala a že je politickým aktivistou. Vyhrožování samopalem označil za hospodské řeči. Uvedl, že chtěl své známé vyburcovat k odporu, nikoliv ale k násilnému.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.