Češi vlastní už na milion střelných zbraní. Vystrašila je migrace i Válka na Ukrajině

Zájem o ně vzrůstá při situacích zavánějících ohrožením. Dříve to byla „migrační krize“, potom začátek války na Ukrajině. Podle expertů oslovených serverem Lidovky.cz to však neznamená, že by lidé chtěli brát spravedlnost do svých rukou. Ale chtějí být připraveni. V roce 2015 byl počet držitelů zbrojních průkazů 292 022, ke konci letošního června jich vnitro evidovalo 315 631. Roste i počet legálně držených zbraní. V roce 2015 jich Češi vlastnili 806 895, 30. června 2023 jich bylo již 999 071.