Šakalova puška i náboje zanechané u dveří. Lidé ve zbraňové amnestii nosí rarity

  14:12aktualizováno  14:12
Druhý měsíc zbraňové amnestie potvrdil, že Češi mají doma nečekané poklady i hodně nebezpečného materiálu. Policisté už převzali přes patnáct set zbraní, mezi nimiž je i kopie slavné pušky z filmu Šakal. Policie ale upozorňuje na opakující se problém – nošení zbraní přímo na služebnu. V Jižních Čechách například někdo nechal nálože s trhavinou TNT přímo přede dveřmi a odešel.
Zbraně, které lidé nosí policii k zbraňové amnestii, jsou různé. (4. března 2026) | foto: X - Policie ČR

Na Chomutovsku někdo při zbraňové amnestii odevzdal samopal německé výroby...
Protitanková střela. (8. února 2026)
Policie ČR zveřejnila bilanci za druhý měsíc probíhající zbraňové amnestie a čísla jsou úctyhodná. Lidé dosud odevzdali celkem 1 550 zbraní a téměř 46 tisíc kusů střeliva. Vedle standardních pistolí či pušek se ale v rukou policistů objevují i skutečné rarity.

Policisté přiznávají, že některé kousky jim udělaly radost. „Příjemnější pocity měli policisté při odevzdávání zajímavých kusů zbraní – dvě byly vyrobené doma a setkali se i s kopií zbraně filmového Šakala,“ uvedla policie na síti X.

Právě podomácku vyrobené zbraně a filmové repliky doplňují seznam historických unikátů, které se v rámci letošní amnestie objevují po celém Česku – podobně jako dříve odevzdaný vzácný samopal Vollmer-Erma na Chomutovsku nebo desítky zbraní, které lidé v únoru nosili na pražské služebny.

Problémový případ zaznamenali jihočeští policisté „V Jižních Čechách někdo nechal náboje i s TNT přede dveřmi služebny a odešel,“ píše policie. TNT jsou vysoce přesné malorážkové střelivo s dutou špičkou.

Dohromady lidé odevzdali jen během osmi týdnu zbraňové amnestie už 282 kusů munice a přes tři tisíce gramů výbušniny.

