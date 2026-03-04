Šakalova puška i náboje zanechané u dveří. Lidé ve zbraňové amnestii nosí rarity

Policie ČR zveřejnila bilanci za druhý měsíc probíhající zbraňové amnestie a čísla jsou úctyhodná. Lidé dosud odevzdali celkem 1 550 zbraní a téměř 46 tisíc kusů střeliva. Vedle standardních pistolí či pušek se ale v rukou policistů objevují i skutečné rarity.
Policisté přiznávají, že některé kousky jim udělaly radost. „Příjemnější pocity měli policisté při odevzdávání zajímavých kusů zbraní – dvě byly vyrobené doma a setkali se i s kopií zbraně filmového Šakala,“ uvedla policie na síti X.
Právě podomácku vyrobené zbraně a filmové repliky doplňují seznam historických unikátů, které se v rámci letošní amnestie objevují po celém Česku – podobně jako dříve odevzdaný vzácný samopal Vollmer-Erma na Chomutovsku nebo desítky zbraní, které lidé v únoru nosili na pražské služebny.
Problémový případ zaznamenali jihočeští policisté „V Jižních Čechách někdo nechal náboje i s TNT přede dveřmi služebny a odešel,“ píše policie. TNT jsou vysoce přesné malorážkové střelivo s dutou špičkou.
Dohromady lidé odevzdali jen během osmi týdnu zbraňové amnestie už 282 kusů munice a přes tři tisíce gramů výbušniny.