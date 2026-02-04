Lidé odevzdali ve zbraňové amnestii už stovky zbraní, prvenství drží střední Čechy

Mezi dosud odevzdanými kusy se podle policie objevily i zajímavé zbraně. Zmínila mimo jiné německou pušku VG-45, jejíž hodnota je kolem milionu korun a v ČR existují asi jen dvě, samopal německé výroby Erma EMP nebo francouzský samopal z poválečného období od výrobce Hotchkiss.
Současně policisté ale upozornili na to, že lidé munici a výbušniny mnohdy vozí přímo na policejní oddělení, což je nebezpečné. „Jen samotná manipulace a převoz je může iniciovat. V případě, že takový předmět naleznete, volejte na linku 158. Přivolaní pyrotechnici si s tím poradí,“ zdůraznili.
Odevzdané zbraně a střelivo prozkoumají odborníci. Ověří, zda zbraně nebyly použité ke spáchání trestného činu. Pokud se souvislost neprokáže a zbraň nebude v pátrání, může si člověk do šesti měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ho opravňují k držení zbraně. „Platí, že zbraň může být vydána pouze tomu, kdo splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění,“ uvedli iž dříve policisté.
Zbraňová amnestie byla v ČR před letošním rokem vyhlášena pětkrát, při poslední v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat téměř 3 700 zbraní a 133 tisíc kusů střeliva.