Lidé odevzdali ve zbraňové amnestii už stovky zbraní, prvenství drží střední Čechy

Za měsíc platnosti zbraňové amnestie policie převzala od lidí v ČR 787 zbraní, 20 tisíc kusů střeliva, 144 kusů munice a 53 gramů výbušnin. Z průběžných dat policie zveřejněných na síti X plyne, že pomyslné prvenství v počtu odevzdaných zbraní zatím drží střední Čechy. Bez vysvětlování a bez postihu mohou lidé odevzdávat nelegálně držené zbraně, střelivo, munici a výbušniny až do konce června.
Mezi dosud odevzdanými kusy se podle policie objevily i zajímavé zbraně. Zmínila mimo jiné německou pušku VG-45, jejíž hodnota je kolem milionu korun a v ČR existují asi jen dvě, samopal německé výroby Erma EMP nebo francouzský samopal z poválečného období od výrobce Hotchkiss.

Současně policisté ale upozornili na to, že lidé munici a výbušniny mnohdy vozí přímo na policejní oddělení, což je nebezpečné. „Jen samotná manipulace a převoz je může iniciovat. V případě, že takový předmět naleznete, volejte na linku 158. Přivolaní pyrotechnici si s tím poradí,“ zdůraznili.

Odevzdané zbraně a střelivo prozkoumají odborníci. Ověří, zda zbraně nebyly použité ke spáchání trestného činu. Pokud se souvislost neprokáže a zbraň nebude v pátrání, může si člověk do šesti měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ho opravňují k držení zbraně. „Platí, že zbraň může být vydána pouze tomu, kdo splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění,“ uvedli iž dříve policisté.

Zbraňová amnestie byla v ČR před letošním rokem vyhlášena pětkrát, při poslední v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat téměř 3 700 zbraní a 133 tisíc kusů střeliva.

