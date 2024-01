Doporučujeme

Jakékoli zmírnění nového zákona o zbraních a střelivu, který ve sněmovně čeká na schválení v takzvaném třetím čtení, v pátek razantně odmítl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Obchodníci by měli hlásit podezřelé nákupy, povinné by měly být psychotesty. Co dál se má zpřísnit v podmínkách vlastnictví zbraní?