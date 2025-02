Green Deal nemá budoucnost, prioritu má obrana, prohlásil Stanjura

„Bude to realita, potřebujeme to kvůli sobě a vlastní bezpečnosti. Bez svobody a dobré obrany není ani prosperita. Chceme mít svobodnou a nezávislou zemi, a proto potřebujeme investovat do obrany,“ řekl.

Zdroje financí podle něj má Česko kde hledat – od roku 2027 bude nové období pro evropské peníze a mnohem více by jich tak mohlo jít na financování výdajů do obrany. „Pak také platí, že buď budeme investovat do dekarbonizace nebo do obrany. Já jsem pro obranu,“ řekl. „Pokud je prioritou, investice v jiných oblastech, např. v Green Dealu nebo dekarbonizaci musí přestat,“ dodal.

„Green Deal nemá budoucnost, protože teď máme jinou prioritu. A tou je obranyschopnost Evropy i České republiky. Děláme to pro sebe, neříkáme to proto, že Američané chtějí, abychom zvýšili výdaje na obranu. Myslím, že pět procent je přehnaný požadavek, já očekávám, že ta dohoda by mohla vzniknout mezi třemi a třemi a půl procenty HDP v horizontu tří až čtyř let,“ uzavřel Stanjura.

O tom, že by členské státy NATO měly dávat na obranu pět procent HDP, mluvil americký prezident Donald Trump.

Česká vláda dříve naznačila, že reálný by mohl být růst výdajů na tři procenta hrubého domácího produktu, nyní Česko dává 2 procenta. Aby obranné výdaje neklesly pod tuto hranici, prosadila současná vláda Petra Fialy v tomto volebním období.