Stanjura: Není prostor zvyšovat slevu na dani. Pokud valorizaci někdo navrhuje, ať si na ni najde peníze

Lidovky.cz: Nesouhlasíte s valorizací základní slevy na poplatníka, přitom je to součástí programového prohlášení vlády. A navíc prý chce někdo otevřít ještě téma zmrazení valorizace slevy na dítě. Co tedy máme očekávat?

Pozor, já pouze upozorňuji kolegy, že vzhledem k našemu konsolidačnímu úsilí v tomto volebním období pro tak zásadní operaci nevidím fiskální prostor. Pokud by valorizaci někdo navrhoval, musí zároveň navrhnout trvalou úsporu minimálně ve stejném rozsahu. Pokud by se daňová sleva na poplatníka zvýšila o 100 korun měsíčně, celkem by to za rok znamenalo o šest miliard korun méně na inkasu daně z příjmu fyzických osob a ze závislé činnosti. Takovou úsporu výdajů by pak bylo třeba někde najít.

Pokud jde o valorizaci slevy na dítě, obecně platí, že když jakákoliv z koaličních stran požádá o debatu na jakékoliv téma, tak o té věci debatujeme. To platí po celou dobu existence naší vlády.

Lidovky.cz: KDU-ČSL a Piráti, kteří jsou nejvíce proti zmrazení valorizace, mají nějaký návrh, jak ušlé daně z příjmů kompenzovat úsporami?