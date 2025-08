„Obezitu musíme řešit.“ Daň ze sladkých nápojů chce STAN, zvažuje to i Vojtěch

„Máme objektivně alarmující stav obezity v české populaci, dvě třetiny lidí jí trpí, což je dnes už klasifikované onemocnění. U dětí je to bohužel podobný. Musíme to řešit,“ řekl iDNES.cz Vojtěch.

„Budu se snažit hledat společně s odborníky nástroje, které tento nepříznivý trend zvrátí, protože dopad do zdravotnictví je skutečně obrovský,“ dodal.

Obezita zvyšuje riziko cukrovky druhého typu, kardiovaskulárních onemocnění, některých druhů rakoviny, depresí a dalších chronických chorob.

Vojtěch prosazuje několik kroků, o nichž se i před pár dny rozepsal na své facebookové stránce. A navrhl vedle podpory pohybu a výstavby sportovišť či zdravých školních jídelen s kvalitní výživou od útlého věku také rozumnou daňovou politiku, včetně zdanění slazených nápojů.

„Ve volebním programu to není, my ho ještě cizelujeme, ale je tam otázka prevence, je tam otázka právě témat, o kterých hovořím, z hlediska prevence kardiovaskulárních chorob a obezity,“ řekl iDNES.cz bývalý ministr zdravotnictví Vojtěch, který má vzhledem k preferencím slušnou šanci, že se do této funkce vrátí.

„Určitě budu chtít s potravináři vést debatu o tom, jak řešit téma obezity a snížit obsah cukru v jejich produktech. Někteří to již dělají, tedy zjevně to jde. Je to i jejích odpovědnost za zdraví populace,“ prohlásil Adam Vojtěch.

Inspirace Polskem

Hnutí STAN představilo svůj program jako první už na květnovém volebním sněmu v Praze. „Zvýšíme zdanění cigaret a dalších výrobků poškozujících zdraví, včetně alkoholu a slazených nápojů,“ stojí v něm.

Hnutí má i konkrétní představu, jak by to mělo vypadat. Plánuje zavedení daně ze slazených nápojů podle polského modelu.

Zavedlo by spotřební daň ve výši 3,4 koruny za litr pro nápoje s hustotou cukru 50 gramů na litr a dodatečným zdaněním ve výši 0,35 koruny na litr za každých 10 gramů cukru v jednom litru nad základní hranicí. Cílem je podpořit zdravější životní styl a snížit zdravotní náklady spojené s nadměrnou konzumací cukru.

Podle studie PAQ Research z roku 2023 by zdanění slazených nápojů mohlo navíc přinést ročně 2,7 miliardy do rozpočtu státu.

Zvýšení zdanění slazených nápojů neúspěšně prosazovali ve vládní koalici v končícím volebním období Piráti. Chtěli trvalé snížení DPH u ovoce a zeleniny z 15 na 10 procent a současně zvýšit zdanění přislazovaných nápojů s cukrem z na 15 na 21 procent DPH, což by slazené nápoje přispívající k obezitě či cukrovce podražilo. Změnu podporoval i ministr zdravotnictví za TOP 09 Vlastimil Válek, ale v koalici to neprošlo.

„Pamatuju si debatu, která běžela kolem konsolidačního balíčku, kde to samozřejmě Piráti tak trošku zkoušeli. Pokládám za nepravděpodobné, že kdybychom to podporovali, předepisovali lidem, co jíst mají a co jíst nemají,“ je skeptický ke vyššímu zdanění slazených nápojů šéf poslanců ODS Marek Benda.

Páchání dobra nemusíme přehánět, říká Benda

Obdobně skeptický je k tomu, aby poslanci omezovali prodej povzbuzujících energetických nápojů dětem. Skupina poslanců napříč všemi stranami se pokoušela prosadit omezení jejich prodeje dětem do patnácti nebo do šestnácti let a téměř se jim to povedlo. Ke schválení chybí už jen závěrečné hlasování ve třetím čtení o návrhu zákona.

„Já si myslím, že toto páchání dobra nemusíme přehánět. Je to fakt na rodičích, ti si mají hlídat své děti, na co jim dávají peníze,“ řekl iDNES.cz Benda.

Že koalice SPOLU v této věci není jednotná, dobře ilustruje vyjádření lidovce a lékaře Toma Philippa. „Co se týká energetických a slazených nápojů a výrobků, je načase je dodanit tak, aby se snížila jejich atraktivita,“ řekl nedávno Philipp při debatě zdravotních expertů.

„Konzumace těchto nápojů je na vzestupu. A že jsou k dostání v různých automatech a možná i někde ve školách, považuju za problém,“ řekl iDNES.cz exministr zdravotnictví Vojtěch k problematice povzbuzujících energetických nápojů.