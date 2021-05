Zdanit všechno škodlivé? Jakákoli nová vláda bude řešit obří rozpočtový schodek. Ve hře jsou vedle škrtů i nové daně

13. května 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

PRAHA Když šéfkuchař Jamie Oliver táhl proti slazeným nápojům, přivážel na nádvoří škol kamiony plné cukru, aby rodičům ukázal, co v dětech po limonádách zůstává. Z plánů politických stran před sněmovními volbami by mohl mít radost – opakuje se motiv nasadit vyšší daně na to, co škodí. To jsou vedle klasiky ve stylu tabák a alkohol například i zmíněné cukry.

Zdanění webových gigantů skřípe, jisté nejsou sazba ani termín. EU i zbytek světa sází na společný postup „Ptáte-li se na spotřební daň, má smysl zdaňovat to, co je pro společnost škodlivé. Dokážeme si představit daň z plastů či jiné ekologické daně,“ řekl pro Lidovky.cz Věslav Michalík, ekonomický expert STAN s tím, že stanovisko vyjadřuje i postoj Pirátů, s nímž je hnutí ve společné koalici. Zatížit poplatkem víc to, co škodí – a vedle spotřební daně se dá hýbat i se sazbami DPH –, navrhuje v programu rovněž předvolební koalice Spolu. „Již nyní vidíme prostor v oblasti hazardu,“ řekl za lidovce Miroslav Zborovský.