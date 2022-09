Lidé ve Žďáru čekají na rezervaci parcely celý týden, domluvili si vlastní pravidla fronty

„Trošku nás ta situace překvapila,“ řekla mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Dodala, že když město prodávalo podobně pozemky v Barvířské ulici, která je také v lokalitě Klafar, čekali lidé na pondělní rezervaci přes víkend. Počty zájemců se podle ní teď daly obtížně odhadnout i kvůli nynější složité ekonomické situaci.

„Každopádně jsme za to velmi rádi, že ti lidé o pozemky zájem mají. Snažili jsme se jim tam zabezpečit v rámci možností nějaké zázemí,“ uvedla mluvčí. Podotkla, že tento způsob prodeje nemusí být každému příjemný, ale městu se zdá nejspravedlivější.

Jde o malé parcely s rozlohou okolo 400 metrů čtverečních. Město pro jejich prodej nezvolilo cestu aukce ani dražby, při nichž by cena pozemků mohla stoupnout, protože chce dát šanci většímu počtu lidí. Novinářům to v červenci řekl starosta Martin Mrkos (Žďár-živé město).

Před městským úřadem dnes odpoledne posedávali lidé na skládacích sedačkách, často měli v rukou mobilní telefon i notebook. Okolo běhalo pár dětí. Jak čekající řekli ČTK, přespávají ve stanu nebo v autech. Střídají se tam partneři i rodinní příslušníci, někdo si kvůli tomu vzal dovolenou. Na postup radnice si oslovení nestěžovali. „Relativně nízká cena a pěkná lokalita pro bydlení,“ řekl jeden z nich, který přišel v pondělí ráno. Má za to, že parcely za takovou cenu a na dobrém místě ve Žďáru nad Sázavou několik let nebudou.

„Přišel jsem úplně jako první, takže jsem tady od neděle od večera,“ řekl serveru iRozhlas Jiří Sláma, který sedí na rybářské židli před městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou. V ruce drží notebook a více než týdenní čekání na rezervaci pozemku si chce krátit prací.

Pořadník si sestavili a kontrolují sami uchazeči o parcelu, dohodli se také na tom, jaká budou dodržovat pravidla. Nemusí stát v řadě, ale mohou se pohybovat nejvýše v okruhu 100 metrů. Pokud chtějí odejít, musí za sebe mít zástupce. „Já si myslím, že to je domluvené dobře. Kontrolujeme se jednou dvakrát třikrát za den, kdyby někdo přišel v noci, zavoláme si,“ řekla Sylvie Růžičková, která přišla s přítelem k úřadu už v neděli večer. Vzala si knížku na čtení. Když musí do práce, přítel ji vystřídá. Ztraceného týdne nelituje, podle ní to není nic proti tomu, že budou moci žít v domě, jaký si přáli.

Rezervace parcel začne příští týden v pondělí, městský úřad bude zájemce přijímat od osmi hodin ráno.