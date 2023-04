Za únik o zvýšení DPH můžou Piráti, nařkl je Zdechovský. Bartoš to odmítl

„My víme, kdo únik materiálů způsobil a kdo je předal médiím. Byla to jedna z koaličních stran. Nebyla to ani KDU-ČSL, TOP 09, ODS ani STAN,“ uvedl v pátek europoslanec za lidovce Tomáš Zdechovský. Nepřímo tak nařkl Piráty, že vynesli informace o dvou sazbách DPH, které údajně plánuje ministerstvo financí.

Předseda Pirátů takové nařčení odmítl. „Začít kampaň do eurovoleb lží není zrovna šťastné. Panu Zdechovskému lze pouze doporučit, že pokud chce být znovuzvolen, měl by se se spíše věnovat reálné práci pro občany, jako to dělají Piráti,“ opřel se do Zdechovského Bartoš.

Europoslanec Zdechovský naopak uvedl, že by vláda mohla fungovat i bez Pirátů, jelikož zbylé strany tvoří počtem 104 poslanců většinu v Poslanecké sněmovně. „Chci jednoznačně říct, že ten, kdo nechce být v koalici, ať z ní vypadne,“ konstatoval Zdechovský.

Slova Bartoše o kampani podpořil ve vysílaní CNN Primy NEWS i politolog Lukáš Valeš. „Připadá mi, že pan Zdechovský zahájil svou kampaň před volbami do Evropského parlamentu,“ sdělil expert. Dále upozornil, že Pirátům podle posledních průzkumů rostou preference a dokonce nebývají vnímání jako součást vlády.

O změnách v DPH informovala v pondělí Česká televize. Základní daň by měla činit 21 procent a snížená 14 procent. Nahradit by měly nynější tři sazby ve výši 21, 15 a 10 procent. Změny by vedly ke zdražení vodného a stočného, tepla, léků, veřejné dopravy a některých potravin a do státní kasy by měly přinést až 24 miliard korun ročně.

Hned v úterý se ale od zprávy distancoval premiér Petr Fiala. Podobu dohody na snížení schodku rozpočtu oznámí podle něj koalice přibližně za měsíc a změny v DPH ještě rozhodnuty nejsou. To potvrdil ve vysílání i Zdechovský. „Materiál byl určen k diskuzi. K ní měl vyzvat i všechny koaliční strany,“ komentoval.