„Omlouvám se, že jsem dne 20. 8. 2021, 21. 8. 2021 a 27. 8. 2021 neoprávněně zasáhl do práv Petra Němce použitím jeho profesní fotografie a její stylizace do volební grafiky uskupení Piráti a Starostové,“ uvedl Zdechovský na svém účtu. Znění omluvy plyne z pravomocného rozsudku.
„Sice klasika, omluva o půlnoci a pak zaházet spoustou příspěvků, ale i tak děkuji. Mrzí mne, že to trvalo tak dlouho, ale je fajn, že justice dala limity dezinformacím,“ napsal poté Němec na síti X.
Zdechovský před sněmovními volbami v roce 2021 sdílel obrázek napodobující kampaň konkurenčních Pirátů a Starostů s advokátovou fotkou a textem „Když si z nás budete dělat srandu, podáme trestní oznámení“. Obrázek se pak šířil na sociálních sítích. Podle Němce šlo o použití autorského díla v politické kampani. Na Zdechovského podal úspěšnou žalobu na ochranu osobnosti.
Podle Zdechovského je to absurdní, uměle vytvořený spor. „Zaprvé z důvodu, že jednání, za které chce omluvu, jsem neučinil. Zadruhé se jednalo o satiru, humor, nadsázku. Zatřetí vycházel tento humorný meme z jednání samotného žalobce. Začtvrté mu žádná újma nebyla způsobena,“ sdělil Zdechovský ve čtvrtek. Podá podle svých slov ústavní stížnost, ta však sama o sobě nemá odkladný účinek.