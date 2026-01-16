Zdechovský se omluvil za humorný obrázek. Pozdě, ale přece, reagoval advokát

Autor: ,
  8:18
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se v noci na pátek na síti X omluvil advokátovi Petru Němcovi za to, že šířil na sociálních sítích humorný obrázek s jeho profesní podobiznou ve volební grafice. Reagoval tak na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který v první polovině ledna Zdechovského dovolání odmítl. Pominul tak odkladný účinek a Zdechovskému kvůli nesplněné povinnosti omluvy hrozila exekuce.
Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025)

Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Český europoslanec Tomáš Zdechovský (28. května 2025)
Lidovec Tomáš Zdechovský při zahájení kampaně koalice SPOLU k volbám do...
Tisková konference koalice SPOLU k volbám do Evropského parlamentu. Petr Fiala,...
Europoslanec Tomáš Zdechovský na programové konferenci KDU-ČSL S láskou ke všem...
„Omlouvám se, že jsem dne 20. 8. 2021, 21. 8. 2021 a 27. 8. 2021 neoprávněně zasáhl do práv Petra Němce použitím jeho profesní fotografie a její stylizace do volební grafiky uskupení Piráti a Starostové,“ uvedl Zdechovský na svém účtu. Znění omluvy plyne z pravomocného rozsudku.

„Sice klasika, omluva o půlnoci a pak zaházet spoustou příspěvků, ale i tak děkuji. Mrzí mne, že to trvalo tak dlouho, ale je fajn, že justice dala limity dezinformacím,“ napsal poté Němec na síti X.

Zdechovský před sněmovními volbami v roce 2021 sdílel obrázek napodobující kampaň konkurenčních Pirátů a Starostů s advokátovou fotkou a textem „Když si z nás budete dělat srandu, podáme trestní oznámení“. Obrázek se pak šířil na sociálních sítích. Podle Němce šlo o použití autorského díla v politické kampani. Na Zdechovského podal úspěšnou žalobu na ochranu osobnosti.

Podle Zdechovského je to absurdní, uměle vytvořený spor. „Zaprvé z důvodu, že jednání, za které chce omluvu, jsem neučinil. Zadruhé se jednalo o satiru, humor, nadsázku. Zatřetí vycházel tento humorný meme z jednání samotného žalobce. Začtvrté mu žádná újma nebyla způsobena,“ sdělil Zdechovský ve čtvrtek. Podá podle svých slov ústavní stížnost, ta však sama o sobě nemá odkladný účinek.

