Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

„Dnes zemřela paní Zdena Mašínová, statečná a milá žena, dcera Josefa Mašína, člena protinacistického odboje a sestra Ctirada a Josefa Mašína. Čest její památce!“ uvedla ve středu Konfederace politických vězňů ČR.
Zdena Mašínová se narodila 7. listopadu 1933 československému důstojníkovi, ruskému legionáři Josefu Mašínovi st., který se za okupace stal jedním z hrdinů odboje (v roce 1942 popraven nacisty), a Zdeně Mašínové, vynikající klavíristce a první ženské absolventce zeměměřičství na ČVUT.
Sama vystudovala Vyšší zdravotnickou školu v Olomouci, poté byla zaměstnaná jako laborantka na tamní krajské hygienické stanici. Kariéru jí však znemožnili komunisté. Později tak pracovala například jako myčka laboratorních skel.
Do odbojové činnosti bratrů Josefa a Ctirada se nezapojila pro své pohybové postižení. Prodělala 20 operací. „Být fyzicky zdatnější, zcela jistě bych bratrům pomáhala a šla s nimi do Německa,“ uvedla kdysi v rozhovoru pro iDNES.cz.
Její smrtelně nemocnou matku utrápili v roce 1956 komunisté v pankrácké věznici. Zasypali ji v neoznačené šachtě hřbitova v Ďáblicích.
Zdenu Mašínovou ml. komunisté po úniku jejích bratrů do Západního Berlína v roce 1953 vyslýchali, věznili a trýznili. Popravili její blízké včetně strýce Ctibora Nováka. Ji v roce 1954 propustili a nasadili na ni mnoho agentů, kteří se vydávali za její přátele.
Několikrát se vyjádřila i k aktivitám svých bratrů, které dodnes společnost vnímá rozporuplně. Bratři Josef a Ctirad se v roce 1953 postavili komunistické režimu a se zbraní v ruce se probili na Západ. Při jejich akcích zemřelo šest lidí - dva příslušníci SNB a pokladník v Československu a později tři východoněmečtí policisté.
Podle Mašínové její sourozenci své aktivity vnímali jako povinnost. „Bratři použili násilné prostředky, já to uznávám – ale vyvolali to všechno přece komunisté. Oni s brutalitou a krutostí začali,“ řekla Mašínová v roce 2016 v rozhovoru.
Své vlastní potomky Mašínová nikdy neměla. „Ztráty, které jsem musela prožít, mě přesvědčily, že bych těžko vydržela, kdyby můj potomek musel zažívat něco podobného,“ popsala v rozhovoru své životní trauma.
Po roce 1989 získala Zdena Mašínová ml. v restitucích domy v Olomouci a část otcova statku v Lošanech na Kolínsku. O větší díl statku se soudí - stát jej bratrům Mašínovým nevrátil, protože nemají české občanství. Ve stejném roce se jí taktéž podařilo dosáhnout plné rehabilitace své matky a strýce.
Mašínová se zasloužila o vznik Památníku tří odbojů, který se před několika lety otevřel v Lošanech na Kolínsku ve statku, který rodině zabavili komunisté. V roce 2023 obdržela od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.