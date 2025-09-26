„Zdeno! Tady jsem, vaše bába pod kořenem. A tamto, to jsem byla taky já. Byl to bizár. Ale v televizi je bizár v naprosté pohodě,“ říká Novotná.
„Horší je, když se bizár dostane i do politiky. Jestliže spolu po volbách nebudeme táhnout za jeden provaz, tak nám ani to bouchání do kořene nepomůže,“ říká ve videoklipu a nabádá, aby voliči dali hlas mladým lidem. Varuje také „před planými sliby komunistů a opozice“.
Ústřední postava dnes proslulé reportáže televize Nova „bába pod kořenem“ Zdena Novotná je od 90. let činná v místní politice. Dokonce spoluzakládala místní buňku ODS v Praze-Petrovicích.
Od roku 1998 byla zastupitelkou městské části Praha-Petrovice za Občanskou demokratickou stranu (ODS). Mandát jí vypršel v roce 2014. Politička poté kandidovala i v komunálních volbách v letech 2014, 2018 a 2022. Mandát však už nezískala.
Od reportáže, která ji proslavila, uplynulo v létě třináct let. Zdena se tehdy v Řídelově na Jihlavsku během dovolené s přáteli vydala sama na procházku, která se údajně změnila v boj o holý život.
Během ní totiž spadla a celé její tělo zůstalo zaklíněné pod kořenem stromu. Žena tak zůstala uvězněná asi 50 metrů od přátel. Kvůli leknutí ale ztratila řeč a nemohla si přivolat pomoc.
Sama na reportáž nevzpomíná v dobrém, hlavně proto, že se nechala přesvědčit k vlezení pod kořen před kamerami. Někdy je jí nepříjemná i zvýšená pozornost kolemjdoucích a veřejnosti, svěřila se před dvěma lety v rozhovoru pro iDNES.cz.
Původní reportáž TV Nova se stala naprostou legendou. Hlášky z ní téměř zlidověly. Během let vzniklo několik hudebních skladeb parodující tuto reportáž, MMA zápasník Viktor Pešta pojmenoval jednu ze svých bojových technik „bába pod kořenem“ a nápisy „Paní Zdena je kořenovým vězněm“ se dostaly i na trička a tašky.