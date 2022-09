Uvázla pod kořenem, uvázla i ve volbách. Zdena „z televize“ neuspěla

Volby 2022 Sledovat další díly na iDNES.tv

V Praze-Petrovicích, kde Novotná kandidovala, zvítězili Starostové a nezávislí, kteří získali 5 mandátů z 15. Druhé je Sdružení občanů Petrovic se čtyřmi mandáty, následuje Změna - občané Petrovic a Piráti. Samotná ODS ukořistila se 13,05 procenty hlasů dva mandáty.

Mandáty za stranu získal Petr Slavíček a Daniel Neumann. Novotná získala 211 preferenčních hlasů a je sedmou náhradnicí.

Seniorka už dříve v rozhovoru pro iDNES.cz a MF DNES uvedla, že sama buňku ODS v Praze-Petrovicích zakládala. „V obci jsem ODSku zakládala. Už je to skoro třicet let. Jde mi o to, aby se tady lidé cítili dobře, aby se tu něco dělo. Musíme si pomáhat. Starší musejí předávat vědomosti mladším. Nikdo učený z nebe nespadl,“ popsala. Kandidovala už poněkolikáté a v minulosti byla i v zastupitelstvu obce.

Od reportáže, která ji proslavila, uplynulo v létě už deset let. Zdena se tehdy v Řídelově na Jihlavsku během dovolené s přáteli vydala sama na procházku, která se údajně změnila v boj o holý život. Během ní totiž spadla a celé její tělo zůstalo zaklíněné pod kořenem stromu. Žena tak zůstala uvězněná asi 50 metrů od přátel. Kvůli leknutí ale ztratila řeč a nemohla si přivolat pomoc.

Hlasy pro kandidáty ODS v Praze Petrovicích

Reportáž „Bába pod kořenem“ po odvysílání získala popularitu i na internetu. Jen na Youtube ji vidělo přes 1,1 milionu lidí. Novotná sama zpětně uvedla, že lidé chybně myslí, že televizi na místo zavolala ona. Byl to však jeden z jejích známých.

Původní reportáž TV Nova získala značnou pozornost. Hlášky z ní téměř zlidověly. Během let vzniklo několik hudebních skladeb parodující tuto reportáž, MMA zápasník Viktor Pešta pojmenoval jednu ze svých bojových technik „bába pod kořenem“ a nápisy „Paní Zdena je kořenovým vězněm“ se dostaly i na trička a tašky.