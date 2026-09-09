Očištěný exnáměstek rozvědky žaluje stát. Po ministerstvu chce odškodnění a omluvu

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  9:15aktualizováno  9:15
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Zdeněk Blahut (vpravo), který čelí obžalobě z podvodu a zneužití pravomoci v...

Zdeněk Blahut (vpravo), který čelí obžalobě z podvodu a zneužití pravomoci v souvislosti s hospodařením rozvědky, u soudu. (7. listopadu 2022) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zdeněk Blahut
Zdeněk Blahut (vpravo), který čelí obžalobě z podvodu a zneužití pravomoci v...
Zdeněk Blahut, který čelí obžalobě z podvodu a zneužití pravomoci v souvislosti...
Zdeněk Blahut, který čelí obžalobě z podvodu a zneužití pravomoci v souvislosti...
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Bývalý náměstek české rozvědky Zdeněk Blahut, kterého soudy pravomocně zprostily obžaloby kvůli údajnému vyvedení 190 milionů korun, požaduje od státu odškodnění. Zjistil to server iRozhlas.cz. Ministerstvo spravedlnosti žaluje o téměř 580 tisíc korun, požaduje také omluvu. Ministerstvo ale nárok zamítlo a případem se nyní zabývá soud.

Podle obžaloby nechal Blahut v roce 2017 vybrat z pokladny Úřadu pro zahraniční styky a informace ve čtyřech platbách celkem 190 milionů korun. Peníze měly údajně sloužit k operaci související s osvobozením českého misionáře Petra Jaška, které věznily úřady v Súdánu. Misionář přitom dostal milost od súdánského prezidenta.

Žalobci tvrdili, že Blahut vytvořil smyšlený plán nákupu šesti sledovacích zařízení pro egyptskou tajnou službu a peníze si nechal. Vyšetřovatelé je ale u bývalého zpravodajce nenašli a Blahut od začátku obvinění odmítal. Trestní řízení označoval za účelovou kriminalizaci zpravodajských operací. Kvůli kauze dokonce padl tehdejší ředitel rozvědky Jiří Šašek.

Vrchní soud v Praze Blahuta loni v červnu pravomocně zprostil obžaloby. Případ se pokusila znovu otevřít nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, Nejvyšší soud ale její dovolání letos v březnu odmítl.

Blahut nyní podle serveru iRozhlas.cz požaduje po ministerstvu celkem 579 625 korun s příslušenstvím a omluvu za nemajetkovou újmu způsobenou trestním stíháním.

Ministerstvo ale serveru potvrdilo, že nárok neuznalo. Považuje ho totiž za sporný. Nemělo prý k dispozici spis, na jehož základě by mohlo Blahutovy argumenty ověřit. Žalobou se zabývá Obvodní soud pro Prahu 2, který zatím nenařídil jednání a shromažďuje podklady, na jejichž základě vynese rozsudek.

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