Úřad řeší odměny pro Hřiba v pražské energetice, šéfovi Pirátů hrozí pokuta

Autor: ,
  17:57aktualizováno  17:57
Městský úřad v Říčanech zahájil přestupkové řízení s předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem kvůli pobírání odměn za členství v představenstvu společnosti Pražská energetika Holding (PREH). Hřibovi hrozí pokuta až 250 tisíc korun. Hřib měl pozici v představenstvu jako člen vedení Prahy vykonávat zdarma, firma mu ale za jeho působení vyplatila 178 tisíc korun. Hřib spáchání přestupku odmítá.
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Zdeněk Hřib (Piráti). (11....

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Zdeněk Hřib (Piráti). (11. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

V Prachaticích se v sobotu konalo celostátní fórum Pirátů, kde si strana jako...
V Prachaticích se v sobotu konalo celostátní fórum Pirátů, kde si strana jako...
V Prachaticích se v sobotu konalo celostátní fórum Pirátů, kde si strana jako...
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Zdeněk Hřib...
15 fotografií

„Potvrzujeme, že pan Hřib nevyužil možnosti, aby byl jeho přestupek projednán v disciplinárním řízení mandátovým a imunitním výborem Poslanecké sněmovny a přestupek bude projednán na MěÚ Říčany,“ řekla Vlnařová České televizi. Možnost vybrat si, jestli se přestupkem bude zabývat úřad, nebo zmíněný sněmovní výbor, má Hřib coby poslanec. Úřad podle mluvčí zaslal Hřibovi oznámení o zahájení řízení.

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Zdeněk Hřib (Piráti). (11. listopadu 2025)
V Prachaticích se v sobotu konalo celostátní fórum Pirátů, kde si strana jako předsedu znovu zvolila Zdeňka Hřiba. (17. ledna 2026)
V Prachaticích se v sobotu konalo celostátní fórum Pirátů, kde si strana jako předsedu znovu zvolila Zdeňka Hřiba. (17. ledna 2026)
V Prachaticích se v sobotu konalo celostátní fórum Pirátů, kde si strana jako předsedu znovu zvolila Zdeňka Hřiba. Ve volbě porazil ostrasvkého zastupitele Davida Witosze. (17. ledna 2026)
15 fotografií

Hřib se brání, že to byl omyl, na který sám upozornil. „Já jsem žádný přestupek neudělal, naopak jsem na ten omyl sám proaktivně upozornil. Celou věc jsem sám řešil hned, jak jsem zjistil, že mi na ten účet přišly peníze, které už dorazit neměly. A ty jsem následně obratem, co jsem obdržel číslo, vrátil,“ sdělil ČT. Dodal, že tak nevidí žádný důvod, proč by se měl s tímto schovávat za mandátový a imunitní výbor.

Říčanský úřad předsedu Pirátů podezírá z porušení zákona o střetu zájmů. „V případě tohoto přestupku lze (...) uložit pokutu v rozmezí od pěti do 250 tisíc korun, přičemž (...) nelze uložit napomenutí nebo ustoupit od uložení správního trestu,“ podotkla Vlnařová.

Hřib měl porušit zákon o střetu zájmů tím, že od června do listopadu 2024 pobíral odměnu za své působení v představenstvu PREH. Případem se začali zabývat kriminalisté, kteří dospěli k závěru, že předseda Pirátů trestný čin nespáchal. Porušení zákona o střetu zájmů si ale podle nich měl a mohl být vědom. Případ proto nejprve skončil na Úřadu městské části Praha 10, který ale přestupek projednat nemohl.

„Magistrát a všechny úřady městských částí jsou z projednávání a rozhodování této věci vyloučeny kvůli systémové podjatosti,“ podotkl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Ministerstvo spravedlnosti tak případ předalo právě Městskému úřadu v Říčanech.

Vstoupit do diskuse

ONLINE: Plzeň vede nad Třincem, Sparta se proti Hradci pokusí snížit ztrátu na čelo

Michal Teplý (Plzeň) střílí ve 22. minutě úvodní gól proti Třinci.

Nepřijatelné, pustil se Macron v Davosu do Trumpa. Mluvit tam s ním nechce

Emmanuel Macron na výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu (20....

Další výstraha pro Trumpa: loňská velká celní dohoda zamrzla v europarlamentu

Manfred Weber (11. března 2024)

Komentář

Macinka zařízne „Brontíky“ ve školách, radujme se! A příště, milé děti, zruší fotosyntézu…

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....

Úřad řeší odměny pro Hřiba v pražské energetice, šéfovi Pirátů hrozí pokuta

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Zdeněk Hřib (Piráti). (11....

Ženu v Chřibské možná zasáhla policejní kulka při přestřelce s útočníkem

Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Recenze

Katastrofického otce si drž od těla. Američan ukazuje, jak psát velký román, když není o čem psát

Americký spisovatel Ben Lerner.

Agenti ICE vyvlekli v mrazu ven polonahého občana USA, za omyl se mu neomluvili

Federální agenti ICE během zásahu v Saint Paul v Minnesotě. (16. ledna 2026)

Prezident Pavel jmenoval nové rektory veřejných vysokých škol

Prezident Petr Pavel jmenoval deset nových rektorů veřejných vysokých škol....

Úhel pohledu

Avantýrou s Grónskem by Trump mohl hodně ztratit. Hlavně podporu republikánských zákonodárců

Donald Trump (20. ledna 2026)

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Demolice na Bedřišce byla proti předpisům, rozhodl magistrát. Domy však už nestojí

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Muž ze západních Čech trefil jackpot Sportky. Odnese si bezmála dvě stě milionů

Sportka se od října zdražuje na 270 korun. (23. září 2024)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.