Předseda Pirátů a náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib je v současné době v přestupkovém řízení kvůli neoprávněnému čerpání odměn za členství v představenstvu městské firmy Pražská energetika Holding (PRE Holding).
Policisté se mají znovu zaměřit na to, zda kromě porušení zákona o střetu zájmů nedošlo i k porušení dalších zákonů ze strany Hřiba, kterému za čerpání odměn z holdingu hrozí pokuta ve výši 250 tisíc korun. Samotný Hřib se hájí tím, že za odesílání odměn je zodpovědná výhradně dozorčí rada holdingu.
Pokud by se však nakonec případ vrátil do rukou Úřadu Městské části Praha 10, odvolacím orgánem by následně byl pražský magistrát, na což upozornil web Deník.cz. Na magistrátu ale Zdeněk Hřib působí jako náměstek pro dopravu. Pokud by tedy došlo k odvolání právě tam, mohla by nastat kolize se zákonem.
Podle zdrojů Deník.cz, se proto Praha 10 rozhodla svěřit spis magistrátu, aby ho předal k řešení ve Středočeském kraji.
„Vzhledem k tomu, že přestupková řízení nejsou veřejná, nemůže se městská část Praha 10 k této záležitosti vyjadřovat,“ řekl pro web vedoucí tiskového oddělení kanceláře starosty Ján Bruno Tropp.