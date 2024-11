Hřib je viditelnější tváří Pirátů. Uškodí mu sebestřednost, míní politologové

Piráti zvolením Zdeňka Hřiba předsedou strany vsadili na viditelnější tvář. Hřibovi zřejmě pomohlo to, že na rozdíl od protikandidáta Lukáše Wagenknechta je stále ve veřejné funkci. Uvedli to v sobotu politologové. Uškodit Hřibovi může podle nich naopak to, že někdy působí až příliš sebestředně.