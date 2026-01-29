Na posun v případu upozornil server Novinky.cz. Pelc působil jako předseda představenstva podniku na výrobu gramofonových desek GZ Media.
„Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Rakovníku podala na čtyřiasedmdesátiletého muže obžalobu pro přečin usmrcení z nedbalosti a dále pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedla pro Novinky.cz mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Obžaloba byla podle Suchánkové podána 19. ledna.
Pelc loni počátkem června přejel svým vozem Lexus do protisměru na silnici mezi Novým Strašecím a Řevničovem. Narazil do vozu Škoda Yeti, jehož jednašedesátiletý řidič srážku nepřežil. Pelce přepravil vrtulník s těžkými zraněními do nemocnice.
Společnost GZ Media je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek. Pelce po nehodě v čele představenstva nahradil jeho syn Zdeněk Pelc mladší.