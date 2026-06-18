Evangelický kostel v Olomouci zaplnily při pietě desítky lidí. Před rakví se mezi věnci a květinami vyjímal Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, státní vyznamenání, které v říjnu 2023 Mašínová obdržela od prezidenta Petra Pavla za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
Hned v první řadě před rakví seděly obě neteře Zdeňky Mašínové, dcery Josefa Mašína mladšího, které na rozloučení dorazily z Ameriky. Podle nich bude jejich tetu připomínat rodinná hrobka ve středočeských Lošanech a také místo na hřbitově v pražských Ďáblicích, kde Zdeňka Mašínová pátrala po hrobě své matky. „Tak si to teta přála a my její přání respektujeme,“ uvedla dcera Josefa Mašína Sandra, jež dlouhodobě udržovala s tetou Zdeňkou blízký vztah a pomáhá s uchováváním rodinného odkazu.
Na dotaz, zda se na rozloučení chystal i její otec, odpověděla, že nikoli. Podle Sandry o tom ani nepřemýšlel. „Ale byl velice smutný, že ztratil sestru, to si umíte představit, byla to jeho milovaná rodina,“ dodala.
Jak přesně bude s ostatky Zdeňky Mašínové naloženo, neupřesnili ani pořadatelé rozloučení. Vojenský historik Eduard Stehlík vysvětlil, že v rodinné hrobce v Lošanech je uložena kadeř vlasů Ctirada Mašína. Tu mu Zdeňka odstřihla při pohřbu v Americe a jako památku ji přivezla právě do rodinné hrobky.
„V pražských Ďáblicích pak chce být proto, že ji na to místo zavedlo pátrání po ostatcích její maminky, která byla zavražděna,“ uvedl Stehlík.
Bratr Ctirad, jenž spolu s Josefem založil protikomunistickou odbojovou skupinu, zemřel před patnácti lety ve Spojených státech amerických, kde je i pochovaný. Do Česka se stejně jako Josef Mašín nepodíval ani po roce 1989 s odůvodněním, že jejich rodná zem nezpřetrhala právní i jiné vazby s komunistickým režimem.
Z tohoto důvodu Josef Mašín chyběl například i na pohřbu spolubojovníka Milana Paumera.
Hlavně odvahu, vzkazuje v divadelní hře
Mašínová, která po celý život bojovala proti komunistickému režimu, byla poslední dobou upoutaná na lůžko. Naposledy se ukázala na veřejnosti při uvedení komiksu Tři královny olomouckých autorů Petra Zavadila a Martina Šinkovského, premiéru představení Jejich sestra v Moravském divadle Olomouc již ze zdravotních důvodů nezvládla.
„Jak komiks, tak divadelní hru Zdeňka Mašínová přivítala. Nikoliv proto, že bude ‚slavná‘, ale aby se šířilo poselství rodiny Mašínů a další generace se mohly dozvědět o krutých podmínkách, jež diktatury 20. století obyčejným lidem připravovaly,“ vzpomíná spisovatel Šinkovský, který se s ní při tvorbě komiksu i divadelní inscenace často potkával.
„Celý život stála ve stínu svých bratrů a pykala za to, že neslevila ze svých hodnot. Teď se mohla stát aspoň na chvíli hlavní postavou ona,“ svěřil se Šinkovský.
Sama Mašínová v závěru inscenace Jejich sestra vzkázala: „Já jsem na konci a vy na začátku, tak uvidíte, jak váš život bude pokračovat.“ Poté všem popřála hlavně odvahu.
Zpráva o jejím odchodu ze světa zasáhla nejen tvůrce představení a historiky, kteří se s ní setkávali, a její nejbližší. Právě rodina ve spolupráci s jejími blízkými přáteli organizuje veřejné smuteční rozloučení v kostele Českobratrské církve evangelické v Olomouci.