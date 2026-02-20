Video od AI se zadrženou imigrantkou v USA zlomilo vaz zpravodajce německé ZDF

Autor: ,
  18:03aktualizováno  18:03
Německá veřejnoprávní televizní stanice ZDF odvolala svoji zpravodajku z New Yorku kvůli příspěvku, ve kterém použila video vytvořené umělou inteligencí (AI). Po prověření příspěvku, který se stal terčem kritiky nejen na sociálních sítích, podle média vyplynulo, že zpravodajka poručila vnitřní předpisy ZDF i základní standardy novinářské práce.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Newyorská zpravodajka ZDF Nicola Albrechtová natočila pro pořady Mittagsmagazin a heute journal reportáže o dětech z New Yorku, které se bojí, že je zadrží členové amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE).

Podle ZDF se příspěvku pro Mittagsmagazin nedá nic vytknout, později odvysílaná verze pro heute journal byla ale upravená. „V nové podobě použila dvě videa z internetu,“ stojí v prohlášení veřejnoprávní stanice.

Jedna ze zachycených scén přitom pocházela z úplně jiného kontextu a byla natočená už v roce 2022 na Floridě, druhá byla vytvořená umělou inteligencí.

ZDF uvedla, že obsah vytvořený umělou inteligencí není bez vážného důvodu a bez upozornění možné v jejích zpravodajských příspěvcích používat. Kritiku si vysloužil i editorský tým pořadu heute journal. „Nedošlo k prověření videa na základě novinářských standardů,“ uvedla stanice.

Šéfredaktorka ZDF Bettina Schaustenová uvedla, že v případu jde o důvěryhodnost zpravodajství ZDF. „Pracujeme v současnosti na katalogu opatření, abychom zajistili, že vysoké novinářské standardy, kterými se cítíme být vázáni, budou vždy a bez výjimky dodržovány,“ dodala.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.