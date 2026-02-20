Video od AI se zadrženou imigrantkou v USA zlomilo vaz zpravodajce německé ZDF

Newyorská zpravodajka ZDF Nicola Albrechtová natočila pro pořady Mittagsmagazin a heute journal reportáže o dětech z New Yorku, které se bojí, že je zadrží členové amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE).
Podle ZDF se příspěvku pro Mittagsmagazin nedá nic vytknout, později odvysílaná verze pro heute journal byla ale upravená. „V nové podobě použila dvě videa z internetu,“ stojí v prohlášení veřejnoprávní stanice.
Jedna ze zachycených scén přitom pocházela z úplně jiného kontextu a byla natočená už v roce 2022 na Floridě, druhá byla vytvořená umělou inteligencí.
ZDF uvedla, že obsah vytvořený umělou inteligencí není bez vážného důvodu a bez upozornění možné v jejích zpravodajských příspěvcích používat. Kritiku si vysloužil i editorský tým pořadu heute journal. „Nedošlo k prověření videa na základě novinářských standardů,“ uvedla stanice.
Šéfredaktorka ZDF Bettina Schaustenová uvedla, že v případu jde o důvěryhodnost zpravodajství ZDF. „Pracujeme v současnosti na katalogu opatření, abychom zajistili, že vysoké novinářské standardy, kterými se cítíme být vázáni, budou vždy a bez výjimky dodržovány,“ dodala.