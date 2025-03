Virová hepatitida A (VHA) se vyskytuje celosvětově, zejména ale v oblastech s nízkým hygienickým standardem a postihuje především děti a mladé dospělé. K jejímu šíření dochází hlavně kvůli nedodržování základních hygienických návyků, jako je mytí rukou. V horších podmínkách se virus šíří i kontaminovanou vodou. K přenosu onemocnění může dojít i z předmětů, jako jsou kliky či madla v MHD.

SZÚ tak varuje, aby lidé dbali zvýšené bezpečnosti. „Zavedení preventivních hygienických opatření, včetně kvalitní pitné vody a systému nakládání s odpadními vodami, historicky vedlo ke klesající nemocnosti VHA na území ČR. Pokles nemocnosti v kombinaci s absencí očkování proti této infekci má ale za následek narůstající procento lidí bez ochranných protilátek, vysoce vnímavých k nákaze,“ tvrdí zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Kateřina Fabiánová.

„Týká se to především dětí a mladých dospělých. Jsou to jedinci, kteří se s onemocněním dosud nesetkali a mají větší pravděpodobnost se při styku s infikovanou osobou nebo kontaminovanými předměty nakazit. To dokazují lokální epidemie ve vnímavé populaci v posledních letech,“ dodává Fabiánová.

Zvýšený výskyt hepatitidy A v ČR byl zaznamenán koncem 90. let, v letech 2008-2010 a 2016-2017. Nejčastěji postihuje děti, ale koncem 90. let se objevila i u mladých dospělých s rizikovým chováním – hlavně u uživatelů drog.

„Za nejlepší preventivní opatření je možné označit očkování, ideálně v dětském věku, protože úplné očkování chrání dlouhodobě,“ míní hlavní hygienička a ředitelka SZÚ Barbora Macková a dodává, že v ČR jsou k dispozici bezpečné a účinné očkovací látky jak pro děti od jednoho roku věku, tak i pro dospělé.

Nákaza se šíří špatnou hygienou a cestováním do exotických zemí. Prevencí je očkování, osobní hygiena a opatrnost při konzumaci vody a potravin v zahraničí. SZÚ má poučku, která zní: „převařit, upéct, oloupat, nebo nechat být“.