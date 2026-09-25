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Salmonelózu újezdských školáků šetří kriminalisté, viníkovi hrozí i vězení

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  12:14aktualizováno  12:18
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Masarykova základní škola Újezd nad Lesy | foto: FB: Masarykova základní škola - Újezd nad Lesy

Zdravotní obtíže žáků ze základní školy v Újezdu nad Lesy šetří policie jako podezření ze spáchání trestného činu. Viníkovi hrozí až dvouletý trest vězení. Salmonelóza byla do dnešního dopoledne potvrzena u 22 dětí. Zhruba 40 lidí je v nemocnici, někteří na JIP, uvedla mluvčí hygieny. Ředitel školy zvažuje rezignaci.

„Kriminalisté Prahy III zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání TČ Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti, za což viníkovi hrozí v případě odsouzení až dvouletý trest odnětí svobody,“ uvedli policisté na síti X.

K hromadné nákaze v základní škole v Újezdu nad Lesy došlo v úterý. Nakazilo se 250 dospělých i dětí, někteří onemocněli salmonelózou. Hygiena potvrdila, že příčinou byla zpracovaná vejce s prošlou trvanlivostí.

Mluvčí HSHMP Petra Batók uvedla, že v pátek dopoledne byla salmonela potvrzena u 22 nemocných. Hygienici také očekávají výsledky laboratorních testů ze školní kuchyně.

„Po vyhodnocení provedených protiepidemických opatření z našeho pohledu nic nebrání obnovení prezenční výuky a znovuotevření školy v úterý 29. září. V prostorách školy proběhla celková mechanická očista i ohnisková dezinfekce a personál byl instruován o pravidlech zvýšeného hygienického režimu,“ uvedla Batók. Aktuálně mají všechny třídy ředitelské volno.

Ředitel zvažuje rezignaci

Ředitel školy Libor Skala se také zastal vedoucí zařízení. Dodal, že za technologii vaření v jídelně není zodpovědná. Ředitel na sociálních sítích napsal, že jméno vedoucí školní jídelny je v této souvislosti také skloňováno coby viníka situace.

„Proto nás požádala, abychom uvedli na pravou míru některé informace, které v posledních dnech zaznívají, neboť má pocit, že je v souvislosti se současnou situací neprávem spojována s jejími příčinami,“ napsal. Uvedl, že nová vedoucí má v těchto dnech přebírat agendu školní jídelny.

Ještě ve čtvrtek Skala pro Blesk uvedl, že neuvažuje o rezignaci na post ředitele. „Přiznám se, že za posledních 24 hodin se můj názor na tuto otázku změnil. Asi by to pro mě bylo nejpohodlnější složit funkci a odejít na pracovní neschopnost, ale myslím si, že by bylo fér tuto situaci dotáhnout do normálu. A pak se uvidí,“ řekl ČTK Skala.

Pomoc postiženým nabídla i radnice Prahy 21. Pro rodiny, kterých se současná situace dotkla, připravila dezinfekční balíčky: mýdlo, papírové utěrky, prací prostředek, dezinfekční ubrousky, jednorázové rukavice a pytel na odpad.

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