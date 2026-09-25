„Kriminalisté Prahy III zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání TČ Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti, za což viníkovi hrozí v případě odsouzení až dvouletý trest odnětí svobody,“ uvedli policisté na síti X.
K hromadné nákaze v základní škole v Újezdu nad Lesy došlo v úterý. Nakazilo se 250 dospělých i dětí, někteří onemocněli salmonelózou. Hygiena potvrdila, že příčinou byla zpracovaná vejce s prošlou trvanlivostí.
Mluvčí HSHMP Petra Batók uvedla, že v pátek dopoledne byla salmonela potvrzena u 22 nemocných. Hygienici také očekávají výsledky laboratorních testů ze školní kuchyně.
„Po vyhodnocení provedených protiepidemických opatření z našeho pohledu nic nebrání obnovení prezenční výuky a znovuotevření školy v úterý 29. září. V prostorách školy proběhla celková mechanická očista i ohnisková dezinfekce a personál byl instruován o pravidlech zvýšeného hygienického režimu,“ uvedla Batók. Aktuálně mají všechny třídy ředitelské volno.
Ředitel zvažuje rezignaci
Ředitel školy Libor Skala se také zastal vedoucí zařízení. Dodal, že za technologii vaření v jídelně není zodpovědná. Ředitel na sociálních sítích napsal, že jméno vedoucí školní jídelny je v této souvislosti také skloňováno coby viníka situace.
„Proto nás požádala, abychom uvedli na pravou míru některé informace, které v posledních dnech zaznívají, neboť má pocit, že je v souvislosti se současnou situací neprávem spojována s jejími příčinami,“ napsal. Uvedl, že nová vedoucí má v těchto dnech přebírat agendu školní jídelny.
Ještě ve čtvrtek Skala pro Blesk uvedl, že neuvažuje o rezignaci na post ředitele. „Přiznám se, že za posledních 24 hodin se můj názor na tuto otázku změnil. Asi by to pro mě bylo nejpohodlnější složit funkci a odejít na pracovní neschopnost, ale myslím si, že by bylo fér tuto situaci dotáhnout do normálu. A pak se uvidí,“ řekl ČTK Skala.
Pomoc postiženým nabídla i radnice Prahy 21. Pro rodiny, kterých se současná situace dotkla, připravila dezinfekční balíčky: mýdlo, papírové utěrky, prací prostředek, dezinfekční ubrousky, jednorázové rukavice a pytel na odpad.