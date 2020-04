Zdravotní platby státu ve dvou krocích významně vzrostou, už od června o 500 korun

PRAHA Platby státu do veřejného zdravotního pojištění za děti nebo důchodce vzrostou od června o 500 korun měsíčně z nynějších 1067 korun. Od ledna to bude o dalších 200 korun za měsíc. Předpokládá to novela, kterou ve středu schválil Senát hlasy všech přítomných členů.

Předlohu, která souvisí s epidemií nového koronaviru, nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Změna reaguje na propad příjmů a zároveň zvýšení výdajů systému zdravotního pojištění.

Zdravotní platby státu za jeho pojištěnce zřejmě porostou, už od června o 500 korun K takzvaným státním pojištěncům patří také studenti, nezaměstnaní a vězni. Celkem jde o více než 5,9 milionu lidí. Zvýšením plateb letos vzrostou výdaje státu zhruba o 20 miliard korun a příští rok o 50 miliard korun, stojí v důvodové zprávě. Skutečné částky ale budou podle zdůvodnění záviset zejména na vývoji nezaměstnanosti. Senát na návrh zdravotnického výboru požádal v doprovodném usnesení o to, aby se zvýšení plateb odrazilo i v cenách práce. „I z hlediska České lékařské komory je požadavek na 20procentní navýšení cen práce,“ řekl zpravodaj Jan Žaloudík (ČSSD). Senát také požádal ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), aby od ledna zavedl připravované úhrady péče za diagnózu. „Tento režim postupně nabíhá již v tomto roce a samozřejmě počítáme s tím, že se bude nadále rozšiřovat,“ řekl ministr. Horní komora podle požadavku zdravotnického a hospodářského výboru podpořila budoucí zavedení automatického stanovení plateb státu za jeho pojištěnce. Žaloudík podotkl, že poměr plateb státu, osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců je nyní v poměru jedna ku dvěma ku čtyřem. Předseda hospodářského výboru Vladislav Vilímec (ODS) připomněl, že minimální odvod drobných podnikatelů na zdravotní pojištění je letos 2352 korun. Podle jeho představ by se platba státu za jeho pojištěnce měla odvíjet z poloviny průměrné mzdy. Vojtěch označil záměr automatického stanovování plateb státu za správný. Ministerstvo zdravotnictví se na něm ale podle něho neshodlo s ministerstvem financí vzhledem k dopadů na státní rozpočet. „Věřím, že se k této debatě vrátíme,“ dodal ministr. Sněmovna nedávno zamítla předlohu poslanců KSČM, kteří o automatický mechanismus usilují dlouhodobě. Veřejné zdravotní pojištění letos ztratí asi osm miliard korun v souvislosti s úlevami plateb drobných podnikatelů do systému. Propad ekonomiky pak bude podle důvodové zprávy znamenat výpadek 30 až 40 miliard korun. Naopak výdaje systému zdravotního pojištění kvůli nemoci covid-19 řádově o miliardy korun vzrostou. Ministerstvo zdravotnictví poukazuje ve zdůvodnění i na to, že ekonomicky aktivní lidé odvádějí do zdravotnictví víc peněz než stát za své pojištěnce. Těch je asi 60 procent z celkového počtu, ale na jejich léčbu jde 80 procent peněz veřejného zdravotního pojištění. Vojtěch senátory informoval také o tom, že ministerstvo zdravotnictví předloží do dvou týdnů vládě novelu, aby mohlo upravit úhradovou vyhlášku. Měla by odrážet výpadek běžné péče za koronavirové krize, motivovat poskytovatele, aby péči dohnali, a umožnit bonifikaci péče o pacienty s nemocí covid-19, kterou nový koronavirus způsobuje.