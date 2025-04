Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Doklad o zdravotní způsobilosti už motoristé nebudou muset vozit s sebou, závěry posudku budou pro kontrolu v registru řidičů. Obdobně to bude platit i pro posudky na žadatele o řidičské oprávnění a v dalších situacích.

V registru pacientů má být v reakci na střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nově údaj, že pacient je držitelem oprávnění k nakládání se zbraní. Pokud poskytovatel zdravotních služeb zjistí, že jeho zdravotní způsobilost držení zbrojního průkazu vylučuje nebo omezuje, informuje o tom praktického lékaře, respektive policii.

Ve sdíleném zdravotním záznamu pacienta se budou kromě základních údajů o krevní skupině či alergiích evidovat také údaje o účasti na preventivních vyšetřeních a screeningu.

Součástí novely je úprava eZkarty a zavedení eŽádanky. Žádanky lékaři vydávají na laboratorní nebo zobrazovací vyšetření. Lékař bude elektronickou žádanku posílat přímo poskytovateli, kterého o vyšetření žádá.

Poslanci rozhodují o možnosti připlácení za lepší zdravotní péči či pomůcky

Sněmovna nyní rozhoduje o možnosti připlácení za lepší zdravotní péči či za zdravotní pomůcky, které nyní zdravotní pojištění vůbec nekryje a pacienti je musí uhradit výhradně ze svého.

„Chápu, že ten zákon může budit různé emoce,“ řekl ve Sněmovně ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Pacienti by měli mít podle něj možnost připlatit si rozdíl ceny mezi odlehčenou a klasickou bílou sádrou, která je plně hrazená ze zdravotního pojištění, nebo třeba za laserovou operaci křečových žil.

Válek obhajuje pozměňovací návrh, který podali poslanci ODS a TOP 09 k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nemá ale jisté hlasy lidovců ani STAN.

Hnutí STAN ale vidí řadu rizik. „Není jasně stanoveno, co je standard,“ uvedla v úterý místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová. Upozornila také, že to nebylo součástí původního vládního návrhu.

Bělohlávková stáhla návrh na povinné označování těhotenských testů

Konzervativní poslankyně Romana Bělohlávková z KDU-ČSL stáhla návrh, aby byl výrobce těhotenských testů povinen opatřit obal vizuálně zřetelným upozorněním na internetové stránky poradenství sociálního a právního charakteru zaměřeného na zachování těhotenství.

Výrobcům, kteří by to nedělali, by hrozil až dvoumilionový postih, kdyby návrh Bělohlávkové prošel.