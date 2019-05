Zdravotní stav svědkyně v kauze ruských fotbalistů je stále vážný. Zřítila se z balkonu

HRADEC KRÁLOVÉ Zdravotní stav svědkyně v kauze odsouzených ruských fotbalistů, Jekatěriny Bobkovové, která o víkendu zřejmě spadla z balkonu hotelu ve Špindlerově Mlýně a léčí se v královéhradecké fakultní nemocnici, je stále vážný. Kriminalisté jí proto dosud nevyslechli. Od její výpovědi si slibují, že vnese jasno, co se 10. května ve Špindlerově Mlýně stalo. Hospitalizace ženy bude spíše delší, zjistila to ve středu od zástupců policie a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Instituce totožnost ženy nepotvrdily, policie jen to, že jde o občanku Ruské federace.

Lékařský náměstek hradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl dopoledne řekl, že zraněná žena je mimo ohrožení života. „Je hospitalizovaná s mnohočetnými vážnými poraněními. Její stav je stabilizovaný. Léčba bude vyžadovat ještě dlouhou dobu,“ řekl Tušl.



Trutnovští a královéhradečtí kriminalisté s prověřováním okolností případu dosud neskončili. „V současnosti byly zahájeny úkony v trestním řízení pro zatím nespecifikovaný trestný čin. Neznamená to ale ještě, že zahájíme trestní stíhání,“ řekla krajská policejní mluvčí Ivana Ježková. Součástí trestního řízení bude také znalecké zkoumání, které by mělo objasnit mechanismus vzniku poranění, které žena utrpěla.

‚Nešťastná událost‘

„Čekáme, až se zdravotní stav ženy zlepší natolik, že bude schopna vypovídat a popsat kriminalistům, jak ke zranění došlo. Naším primárním cílem je zjistit, zda na zranění ženy nenese jakýkoliv podíl žádná další osoba. Ve věci spolupracujeme s velvyslanectvím Ruské federace v ČR,“ řekla Ježková.



Policie tento týden uvedla, že s největší pravděpodobností šlo o nešťastnou událost, když si žena šla na balkon zakouřit, seděla na zábradlí ve třetím nadzemním podlaží a pak ji lidé našli dole pod balkonem. Zřítila se z více než deseti metrů. Podle dostupných informací Jekatěrina Bobkovová po pádu utrpěla četná zranění a ocitla se v hlubokém bezvědomí.

U moskevského soudu nedávno svědčila v případu ruských fotbalových reprezentantů Pavla Mamajeva a Alexandra Kokorina, kteří byli tento měsíc odsouzeni v Moskvě za loňské napadení několika lidí v centru ruské metropole k 18 respektive 17 měsícům za mřížemi.