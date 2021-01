Mezi zdravotníky je o očkování výjimečný zájem. Nemocnice hlásí plné objednávkové kalendáře

PRAHA Třiatřicetiletý Radim dostal jako zdravotní bratr na konci roku pokyn, aby si rozmyslel, zda bude chtít vakcínu. Covid už prodělal, ale ne tak dávno, aby jeho rozhodnutí bylo jednoznačné. Nakonec se k očkování přece jen přihlásil. V pondělí dostal první dávku.

Odhady ukazují, že mezi těmi, kdo stojí v první linii, je zájem o očkování větší, než jaký udávají průzkumy u běžného obyvatelstva. Z prosincového šetření agentury STEM vyplývá, že o vakcínu má zájem zatím jen zhruba 40 procent Čechů. Dalších dvacet procent se dosud nerozhodlo. Podobná čísla uvádí ministerský metodický pokyn pro očkovací kampaň. Žádoucí přitom je, aby vakcínu obdrželo aspoň šedesát procent obyvatelstva.



Zdravotníci leckdy vykazují dokonce větší apetit. „Podle našeho průzkumu má o očkování zájem zhruba sedmdesát procent zaměstnanců nemocnice. Z první vlny už je naočkována většina zájemců,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň Gabriela Levorová. Očkovací týmy tu pracují sedm dní v týdnu.



Fakultní nemocnice hlásí plné objednávkové kalendáře. Je tomu tak i v pražském Motole. V brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny po vyčerpání prosincové zásilky vakcín lékaři a zdravotníci už poptávali termíny na leden.

Česko zatím očkuje pomalu, séra je v zemi nyní víc než „píchnutých“. Nemocnice kvůli tomu čelí kritice, důvodem však dle všeho není malý zájem mezi zdravotníky, spíš nedostatek kapacity.

Větší poptávku, než jakou vykazuje republika, mají též u policie. Podle policejního prezidenta Jana Švejdara se pro očkování vyslovilo šedesát procent členů sboru. U hasičů se šetření teprve provádí. Obě skupiny přijdou na řadu až ve druhé očkovací vlně. Spolu se zdravotníky, kteří nepracují s pacienty s nemocí covid-19. Zájem o vakcínu mají rovněž rizikoví pacienti.

Za rizikové jsou z hlediska nákazy koronavirem považováni kupříkladu lidé trpící obezitou, dále chronickými respiračními nemocemi, cukrovkou či tací, které sužují srdeční choroby. „Covid-19 má u kardiaků více než dvojnásobnou smrtnost oproti osobám bez srdečního onemocnění. O vakcinaci má většina našich nemocných zájem,“ uvedl Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti a též přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.



Lidem, kteří trpí chorobami srdce, Česká vakcinologická společnost očkování doporučuje. „Lze totiž předpokládat, že by mohlo mít lepší výsledky než vakcinace proti chřipce, což samo o sobě snižuje úmrtnost kardiaků se srdečním selháním skoro o pětinu,“ sdělil Linhart.

Avšak zpět tam, kde už aplikace očkovací látky probíhá. Ve Fakultní nemocnici Olomouc „vyočkovali“ první jim doručenou zásilku vakcíny, minulý pátek pak s pomocí mobilního týmu nemocnice zahájili očkování v sociálních službách. V první fázi vakcinace se totiž počítá nejen se zdravotníky, kteří pracují na covidových jednotkách, ale i s lidmi v domovech pro seniory či zdravotně postižené.

„Naočkována je již více než polovina z našich zhruba tří tisíc zdravotníků, k tomu na šedesát chronicky nemocných, kteří jsou u nás hospitalizováni,“ uvedla Petra Petlachová, mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava. S podáváním první ze dvou dávek vakcíny tady budou pokračovat v tomto týdnu.

Ostravská „fakultka“ funguje také jako jakési překladiště; sem putují dávky očkovací látky pro celý Moravskoslezský kraj, hasiči je následně rozvážejí do dalších nemocnic a ostatních zařízení v kraji.

Veškerou obdrženou dávku vakcíny proočkovali už i ve Fakultní nemocnici Brno, v úhrnu ji tam obdrželo 1800 zdravotníků, přičemž i nadále je poptávka velká. Kromě toho dostalo sérum i zhruba osm stovek seniorů.

O vpich injekce s očkováním se už hlásí i tací, kteří dosud nemají na vakcínu nárok. Naočkovat se chce nechat třeba nezdravotnický personál nemocnice v Hradci Králové. Musí si však počkat.

Jak zrychlit? ptá se ČR Izraele

Prvního února se registrace k očkování otevře i pro osoby starší 65 let, další zdravotníky, záchranáře či učitele na základních školách. Od února by se měli postupně hlásit i všichni další, na ně však podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) přijde řada až poté, co vakcínu obdrží všichni z rizikových kategorií. Podle vládní strategie by to mělo být nejdříve v dubnu.

Nyní se počítá s tím, že kýžená část populace, tedy zhruba pět milionů lidí, by mohla být proočkována během léta, odvislé to však bude od toho, zda Česko dokáže s vakcinací zrychlit. V té souvislosti prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO) požádali o pomoc s organizací očkovací kampaně Izrael. V devítimilionové zemi zvládli během zhruba tří týdnů podat vakcínu více než 1,8 milionu lidí, i proto je Izrael považován za premianta v očkování.