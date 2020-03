Zdravotníci otestovali spolupracovníky Babiše na koronavirus, šlo o prevenci

PRAHA Lidé z nejbližšího okolí premiéra Andreje Babiše (ANO) prošli v úterý preventivními testy na koronavirus. Mluvčí vlády Vladimír Vořechovský řekl, že testováno bylo zhruba 15 lidí, kteří přicházejí s Babišem pravidelně do styku. Testy provedli zdravotníci přímo ve Strakově akademii.

„Stalo se tak poprvé po měsíci od propuknutí epidemie,“ uvedl Vořechovský. Zda budou testy opakovány a zda to bude pravidelně, nevěděl.



„Byla to prevence. Testováni byli lidé z kabinetu, ochranky, tiskového odboru, lidi, kteří jsou s premiérem v každodenním kontaktu,“ uvedl.

Připomenul, že ochrana úřadu vlády učinila opatření tak, aby se riziko nakažení osazenstva Strakovy akademie co nejvíce snížilo. Do budovy se tak v posledních dnech vchází pouze jedním vchodem, kde teplotu příchozích hlídá termokamera. Jednotlivé týmy spolupracující s premiérem jsou rozděleny na směny tak, aby v případě karantény nebyli vyřazeni z práce všichni. Už zhruba měsíc je při příchodu do budovy úřadu vlády povinná dezinfekce rukou.