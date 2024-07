Vstupní prohlídka jen na vyžádání. Ministerstvo chystá změny pro zaměstnance

První návrh novely představilo ministerstvo v květnu, od té doby prošla mezirezortním připomínkovým řízením. Změny se kromě posuzování zdravotní způsobilosti týkají také například asistované reprodukce či genetických vyšetření.

„Chceme na základě národních plánů výrazně změnit strukturu prohlídek,“ prohlásil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Obsah preventivních prohlídek se podle něj za posledních několik desítek let nezměnil. Zároveň uvedl, že by prohlídky měly vypadat jinak pro muže a ženy, lišit by se měly také v závislosti na věku.

Novelou chce ministerstvo snížit administrativu, výrazně by tak mělo ubýt vstupních zdravotních prohlídek. Povinnost ji podstoupit se v současnosti týká 1,8 milionu zaměstnanců. Nově by ale měla být povinná jen pro riziková povolání.

Podle ředitele Odboru ochrany veřejného zdraví Matyáše Fošuma není cílem prohlídky úplně zrušit. Zaměstnavatelé je mohou nadále od uchazečů požadovat, stejně tak může na prohlídce trvat uchazeč. „Pokud k tomu dojde, musí zaměstnavatel vystavit žádanku. Uchazeč o zaměstnání musí prohlídku podstoupit,“ uvedla Adéla Kovářová z Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství. Výdaje za provedení prohlídky bude nadále proplácet zaměstnavatel, a to i v případě, že si ji vyžádá zaměstnanec.

Zjednodušení plánuje ministerstvo také v oblasti školství a sportu. Zdravotní způsobilost se v současnosti posuzuje u všech žáků na střední škole, a to i u oborů, které nemají žádnou zdravotní kontraindikaci. Právě u těch chce resort nutnost posudku zrušit.

Výjimkou budou případy, kdy budou žáci v rámci praxe vykonávat rizikovou práci. „Některé ty úpravy jsou více než třicet let staré. Je potřeba se zamyslet, zda je potřeba, aby se pediatr zatěžoval posuzováním zdravotní způsobilosti,“ řekl Fošum.

Změnit by se mělo také posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu. Nově se bude provádět jen u sportovních profesionálů.

Jedním z bodů novely jsou také programy podpory zdraví. Ministerstvo chce nově dát mandát zaměstnavatelům, aby zaměstnance motivovali k preventivním prohlídkám. Lidé tak mají více využívat screeningové programy.

Zaměstnavatelé by měli nově také motivovat k preventivním prohlídkám či očkování. Podle dat ministerstva totiž jen 47 procent dospělých pravidelně dochází na preventivní prohlídky, s nízkou návštěvností se potýkají také screeningy.

Změny v asistované reprodukci

Novela se ale nevěnuje jen vstupním prohlídkám. Změn se dočká také asistovaná reprodukce či genetické vyšetření. Resort chce nově zastropovat náhrady za výdaje spojené s dárcovstvím vajíček. Zároveň by se měl omezit počet odběrů vajíček, a to na šest za celý život ženy.

„Je potřeba si uvědomit, že dárcovství u mužů je vcelku jednoduchý proces. U žen to ale jednoduchý proces není,“ upozornil Válek. Například riziko krvácení se podle něj při opakovaném odběru vajíček zvyšuje, zároveň upozornil, že může dojít i ke smrtelným komplikacím. „Proto to omezení vnímáme jako významné,“ dodal.

Údaje o tom, kolikrát žena darovala vajíčka, budou podle plánu ministerstva přístupné lékařům v registru.

Úprava zákona obsahuje také novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Změna se týká podnikatelů v epidemiologicky významných činnostech, tedy například kadeřníků a masérů. Ti musí v současnosti předkládat provozní řád krajské hygienické stanici (KHS), která jej musí schválit.

Ministerstvo nyní navrhuje tento proces zrušit, KHS by tak měla provozní řád kontrolovat v rámci hygienického dozoru. Resort tak chce dál snížit administrativu. Podnikatelů, kteří musí provozní řád donést na KHS, je totiž přes 150 tisíc. O schválení nově nebudou muset žádat ani podnikatelé v ubytovacích službách.