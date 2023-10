Penicilin dorazil, ale je na příděl. Pořád slyšíme jen sliby, vadí lékárníkům

Běžně si lékárny objednávají léky od distributorů podle potřeby. Pokud má lék výpadek, nemají šanci. V případě penicilinu byly ještě ve čtvrtek nabízené zásoby distributorů stále na nule. Lékárny si tak místo online objednávky mohou vytvořit záznam, tedy jakousi žádost, a pak čekat, jestli vůbec, kdy a co dostanou. „Záleží na tom, kolik toho dostane distributor, který musí podělit více zájemců. Nám zatím dodává penicilin jediný distributor,“ líčí Hampel.

Ve stejné situaci jsou podle zjištění MF DNES kromě nezávislých lékáren i nemocnice. „Penicilinová antibiotika pro ambulantní pacienty teď máme, bohužel je stále nelze standardně objednat u distributorů,“ potvrzuje vedoucí farmaceut Krajské nemocnice Liberec Martin Mísař.

Podle něj se vše stále odehrává v modelu, kdy si lékárny vytvářejí záznamy u různých distributorů, kteří pak na požadavky reagují podle svých možností.

„Jsme na tom stejně. Teď penicilin máme, ale klasicky objednávat nemůžeme. Stále je na příděl, takže nikdy nevíme, kolik balení a kdy přijde,“ říká i Robert Bartas, šéf nemocniční lékárny v Karviné-Ráji.

A někde léčivo vůbec není. „Stejně jako ostatní bojujeme s nedostatkem penicilinu. Situace se mění každým dnem, například dnes ho nemáme,“ sdělila ve čtvrtek mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová. Podle Válka se situace brzy uklidní. „Příští týden půjde do lékáren 52 tisíc balení penicilinu a pak další,“ slíbil.

Lékárník: Penicilin je jen na příděl

Ministr zdravotnictví zopakoval, že pro zajištění léčiv dělá vše, co může, a to i nad rámec toho, co mu umožňuje současný zákon. Podle něj se podařilo splnit již tři kroky z pětibodového plánu, který má zvýšit dostupnost léků.

Tím prvním mínil schválení zákona, který od jara umožňuje mimořádný dovoz nedostatkových léčiv ze zahraničí. Druhým posilování odolnosti českého trhu.

„Snažíme se k nám dostat více dodavatelů zásadních léků, aby trh neohrozil výpadek jednoho. To je i příklad penicilinu, kdy jsme se po výpadcích dvou velkých dodavatelů dohodli na navýšení dodávek s firmou BB Pharma. Ta byla dříve menším dodavatelem penicilinu, ale letos už navýšila dodávky o 500 procent,“ řekl Válek.

Předseda představenstva zmíněné firmy Jiří Volf doplnil, že s novou dodávkou 52 tisíc balení tabletového V-Penicilinu, která už je ve skladu v Nehvizdech u Prahy a brzy zamíří do lékáren, už se dostali dokonce na 800 procent původně dohodnutých dodávek. Potvrdil tak Válkova slova, že situace s penicilinem by se měla v nejbližší době uklidnit.

BB Pharma ale v posledních měsících dovážela pouze penicilin registrovaný na Slovensku. Lék registrovaný v Česku přestala dodávat kvůli jeho nízké ceně. Teprve poté, co ji stát od 1. října zvýšil, dodávky obnovila. Právě tento pátek by mělo 52 tisíc balení V-Penicilinu ze skladu zamířit k velkodistributorům a příští týden do lékáren.

Ministr Válek zdůraznil, že v dalších týdnech a měsících dorazí další balení penicilinu. A připomněl také to, že jedná s farmaceutickými firmami o možné výrobě penicilinu v Česku a zvažuje i možnost budoucích dodávek léků z Jižní Koreje, Japonska či arabských zemí.

Pacienti, lékaři i lékárníci ale shodně tvrdí, že jeho slovům už moc nevěří. „Chápu, že je to politik a musí veřejnost uklidňovat, ale neměl by slibovat nesplnitelné, navíc pořád dokola. Někdy jsem v úžasu z toho, jaké fantazmagorie vypouští. Například, že nás brzy zahltí statisíce balení antibiotik z Jižní Koreje nebo že do roka a půl budeme vyrábět penicilin v Česku,“ uvedl jeden z farmaceutů, který si nepřál zveřejnit jméno, protože pracuje ve státní nemocnici.

To šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel se nezdráhá říci svůj názor veřejně. „Pořád slyšíme jen sliby, ale léky nejsou. Dobře víme, že antibiotika z Koreje nebudou, dokud tamní firmy nezískají evropské certifikáty. To by ale trvalo řadu let. A stejné je to i s výrobou penicilinu v Česku, kterou ministr sliboval v televizi do roka a půl. Podle mě je to jen další chiméra,“ míní Hampel.

Stížnosti na ministra

Pravda je, že momentálně je na ministra Válka hodně naštvaný. A nejen kvůli dlouhodobým výpadkům penicilinu a řady dalších léčiv. Ale hlavně kvůli jeho prohlášením. Hampel je rozhodnutý jménem nezávislých lékáren oficiálně upozornit úřady na ministrovo veřejné vyjádření, že v konkrétních dvou lékárenských řetězcích penicilin vždycky byl.

„Z úst ministra zdravotnictví je nehoráznost doporučovat pacientům, aby si pro lék šli do konkrétních lékárenských řetězců. Podle mě se tím dopustil porušení několika zákonů,“ míní Hampel.

Podklady už připravuje s právníky, kteří mu doporučili podat podněty na dva úřady. „Antimonopolní úřad upozorníme na znevýhodňování nezávislých lékáren a poškozování našeho obchodního postavení na trhu,“ říká Hampel.

Druhý podnět chce směrovat na Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ten upozorní na možné porušení dvou zákonů: o veřejném zdravotním pojištění a o léčivech.

„Každý občan, který si platí zdravotní pojištění nebo to za něj hradí stát, má ze zákona právo na výběr poskytovatele zdravotní služby včetně lékárenské péče. Rajonizace skončila s pádem komunismu. Ministr teď ale právo na výběr lékárny zužuje jen na dva řetězce, místo aby se snažil o zajištění léků pro všechny lékárny a pacienty,“ říká Hampel.

Podle Válka se situace zlepší, až začne platit novela zákona o léčivech. „Distributoři budou mít povinnost dodávat léky do všech lékáren,“ říká ministr

Novelu ale kritizují odborné společnosti napříč spektrem, od lékárenských, lékařských až po hospodářskou komoru. Podle nich situaci na trhu s léčivy v Česku nevyřeší, ale v některých směrech naopak ještě zhorší.

Podle Hampela zhorší novela zákona už tak špatné postavení nezávislých lékáren, tedy privátních lékáren v menších městech a obcích. „Problémů je tam víc, ale asi největší se týká právě dostupnosti léčiv. V novele je napsáno, že distributor musí přijmout objednávku od každé lékárny. To je fajn. Ale už nikde není uvedeno, že pak musí léky i dodat. V praxi to znamená, že v hospodě si můžu poručit deset piv a číšník si musí objednávku zapsat, ale na stůl mi dá třeba jen jedno pivo a já s tím nic nenadělám,“ vysvětluje Hampel.

Vyrábět se tu bude

Pokud jde o novelu zákona o léčivech, Válek i přes velké množství připomínek trvá na tom, že situaci na trhu s léky zlepší. Mimo jiné proto, že stát získá lepší kontrolu nad aktuálním stavem zásob léčiv u distributorů i v lékárnách.

A stojí si i za tím, že jedná s několika firmami o výrobě léků v Česku. „Tradice českého farmaprůmyslu je opravdu velká. Máme tu špičkové odborníky, farmaceutické fakulty. Proto dělám už rok maximum, aby se u nás vyrábělo co nejvíc léků. Především ty levnější, které způsobují hlavní problémy na evropském trhu,“ říká Válek. Konkrétní zatím není.

S tím, co, kdy a kde se bude dít, začne veřejnost postupně seznamovat až v příštím roce. „Rozhodně ale chceme, aby se některé léky nově vyráběly na území České republiky do konce volebního období,“ dodává.