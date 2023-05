Bude to jako v elektronickém bankovnictví: stačí pár kliků a do zdravotnické dokumentace pacienta se dostane jakýkoliv lékař v Evropě. Zjistí, jakými chorobami daný člověk trpí, co bere za léky nebo na jaké látky je alergický. Další informace bude moci doplnit. Dokumentaci také bude smět přeposlat jiným ošetřujícím zdravotníkům.