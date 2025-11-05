Žloutenka v kraji narůstá. Osmnáct pacientů je v nemocnicích, jeden zemřel

Na infekčních odděleních nemocnic v kraji je v současnosti 18 hospitalizovaných. Kraj zjišťuje zájem o očkování a řeší distribuci vakcín k praktickým lékařům a pediatrům.
Na konci října bylo 36 nemocných v okrese Karlovy Vary, 45 v okrese Sokolov a 40 na Chebsku. Nejčastějšími pacienty jsou dospělí ve věku mezi 35 a 44 lety. Na žloutenku typu A zemřel sedmašedesátiletý muž s chronickým onemocněním ledvin.
Lidé mají podle náměstka zájem o očkování. „Konzultoval jsem to se zástupci praktických lékařů a pro nás je teď zásadní, abychom věděli, jaký je požadavek na vakcíny. Také jsem byl ujištěn, že do 14 dnů by měl být trh zazásoben,“ řekl náměstek pro zdravotnictví Petr Kubis.
Doplnil, že v Česku je vakcín nedostatek a že podle hlavní hygieničky lze různé vakcíny kombinovat. „Kombinovaná vakcína pro typy A i B stojí 2700 korun každá ze tří dávek. Na očkování ale různými částkami přispívají zdravotní pojišťovny,“ dodal náměstek. Proočkovanost populace není v kraji zřejmá, podle hejtmanství je ale velmi špatná.
„Odeslali jsme dopis všem starostům, kde mají veškeré informace, jak vlastně naložit s prevencí,“ řekl Kubis. Kraj se podle něj chystá zavést opatření i ve svých příspěvkových organizacích nebo ve veřejných dopravních prostředcích.
Kraj i lékaři apelují na všechny, aby dbali zvýšené opatrnosti. Základním hygienickým opatřením je důkladné mytí rukou po toaletě i po návratu z venku, pečlivé mytí zeleniny a ovoce před konzumací a používání dezinfekce.
Žloutenka typu A je akutní a nakažlivé onemocnění jater, které může začínat jako chřipka nebo žaludeční potíže. Typické jsou únava, zvýšená teplota, bolesti hlavy a svalů, nechutenství či nevolnost. U dospělých se později může objevit ztmavnutí moči, zesvětlení stolice a žluté zabarvení kůže či očí. Samotná nemoc trvá zpravidla dva až čtyři týdny.
V Česku onemocnělo žloutenkou typu A od začátku roku 2375 lidí. Podle údajů Státního zdravotního ústavu letos žloutence typu A podlehlo v Česku zatím 28 lidí, z toho sedm od začátku října. Loni zemřeli dva lidé za celý rok.
Počty nemocných jsou proti loňsku zhruba čtyřnásobné. Na infekčních odděleních nemocnic skončilo 1862 lidí, dalších 136 v jiných zdravotnických zařízeních. Téměř 300 lidí nebylo hospitalizováno, někdy podle SZÚ i z kapacitních důvodů nemocnic.